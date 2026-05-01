Maj prinaša dinamično energijo, ki bo zaznamovala tako osebno kot poslovno življenje. Medtem ko boste na enem področju morda občutili zastoj, se bodo drugje odpirale nove priložnosti za rast in spremembe. Ljubezenski odnosi bodo v ospredju, finančno pa bo ključno ohraniti trezno glavo. Zvezde vas vabijo, da upočasnite tempo, razmislite o svojih prioritetah in naredite korak v smeri, ki vas dolgoročno najbolj izpolnjuje.

Oven

Splošno: Karierna pot se bo nekoliko upočasnila in občutek boste imeli, da stojite na mestu. Ne dovolite, da vas to spravi v slabo voljo, temveč to obdobje zatišja izkoristite za temeljito analizo svojih dosedanjih dosežkov. Morda boste ugotovili, da si želite spremembe področja ali pa vsaj drugačen način dela. Finančno bodite preudarni, zdaj ni čas za tvegana vlaganja ali posojanje denarja celo dobrim prijateljem, saj bi se lahko zapletlo.

Ljubezen: Samski se boste v tem mesecu zavestno odločili za pavzo pri iskanju ljubezni. Spoznali boste, da morate najprej osrečiti sebe in si urediti življenje, preden lahko v svoj svet spustite nekoga drugega. To obdobje osebne rasti bo izjemno blagodejno. Vezani pa boste reševali praktične težave, ki so se nakopičile v zadnjem času. Ne dovolita, da bi finančne skrbi zasenčile vajina čustva. Postavita si pravilo, da po osmi uri zvečer ne govorita več o problemih, ampak se posvetita zgolj drug drugemu.

Bik

Splošno: Pripravite se na mesec, v katerem boste morali pokazati veliko mero samoiniciativnosti. Nadrejeni bodo opazovali vaš doprinos k skupnim ciljem, zato ne bodite preveč skromni pri predstavljanju svojih idej. Vaš trud bi lahko bil poplačan z napredovanjem ali vsaj konkretnim finančnim bonusom. Kljub temu pa pazite, da vas želja po uspehu ne bo popolnoma oslepila za potrebe vaših bližnjih. Na finančnem področju je čas, da začnete razmišljati o dolgoročnih naložbah.

Ljubezen: Vezani boste v tem mesecu z uporabo pametnega telefona popestrili vajin vsakdan, ko bosta narazen. Pošiljali mu boste smešne posnetke, hudomušna sporočila in delili lokacije, kamor ga nameravate za konec tedna odpeljati na skrit in dolg zmenek. Ta stalna in pozitivna komunikacija vaju bo zelo močno in igrivo povezala. Samski se boste zapletli v debato z osebo, ki ima enak pogled na določeno nišno temo kot vi. Ugotovili boste, da vaju poleg strokovnega zanimanja veže tudi zelo močna kemija.

Dvojčka

Splošno: Vaše družabno življenje bo obogateno z organizacijo ali obiskovanjem večerov namiznih iger in kvizov z vašimi prijatelji. Ta igriv, analitičen in včasih izjemno tekmovalen pristop vas bo popolnoma potegnil vase in vas razbremenil vseh ostalih skrbi, poleg tega pa se boste ob tem neizmerno zabavali in nasmejali. Glede financ ne bo večjih pretresov, se boste pa izogibali večjim vlaganjem in denar raje porabili za drobcene stvari, ki vam takoj polepšajo dan.

Ljubezen: Samski boste med pregledovanjem starih fotografij naleteli na sliko osebe, s katero sta v preteklosti izgubila stike. Poslano sporočilo z obujanjem skupnega spomina bo neverjetno hitro prebudilo stare iskre in privedlo do zelo prijetnega ponovnega srečanja. Vezani boste s partnerjem preživeli čudovit popoldan ob pregledovanju vajinih prvih skupnih dopustov. Smeh ob spominjanju na vajine začetke vaju bo močno povezal in spomnil na pravo bistvo vajinega odnosa.

Rak

Splošno: Zvezde vas spodbujajo k poglobljeni osebni rasti in raziskovanju lastne duhovnosti, saj ste se v zadnjem času nekoliko izgubili v rutini. Morda boste začeli prebirati literaturo za samopomoč ali pa se boste udeležili kakšne sprostitvene delavnice, ki vam bo odprla povsem nove poglede na svet in vaše želje. Čas je, da prisluhnete svoji intuiciji. Na področju medosebnih odnosov z znanci in prijatelji boste naredili manjšo čistko in prekinili stike s tistimi, ki v vas vzbujajo le negativne občutke.

Ljubezen: Samski boste naleteli na osebo z enako mehkim srcem in empatijo do živali. Skupni interesi vaju bodo takoj močno povezali in ugotovila bosta, da si delita iste življenjske vrednote, kar bo odličen začetek čudovite ljubezenske pravljice. Vezani boste morali nekoliko prilagoditi svoj urnik, saj boste morda v hišo prinesli kosmatega člana, ki bo zahteval veliko pozornosti. Skupna skrb za to žival vama bo pokazala, kako dobro delujeta kot ekipa v stresnih in odgovornih situacijah.

Lev

Splošno: Na vidiku je precej neprijeten konflikt z osebo na višjem položaju, ki bo zahteval veliko vaše taktnosti. Čeprav boste prepričani v svoj prav, se izognite dvigovanju glasu in uporabite zgolj argumente, podprte s trdnimi dejstvi. Diplomacija bo vaša rešilna bilka. Na finančnem področju boste razmišljali o najemu manjšega posojila za uresničitev dolgoletne želje. Preden podpišete pogodbo, preverite obrestne mere in se posvetujte s strokovnjakom, da se ne boste kasneje tolkli po glavi.

Ljubezen: Samski se boste močno osredotočili na to, da si najprej uredite svoje življenje, stanovanje in misli, preden v svoj krog spustite nekoga novega. Ta odločen fokus bo povzročil, da boste izžarevali neverjetno samozavest, ta pa bo privlačila osebe, ki si resnično želijo stabilnega in samostojnega partnerja. Vezani boste morali nekoliko popaziti na svojo komunikacijo, ko gredo stvari narobe. Če se vam nekaj zalomi, nikar te jeze in frustracij ne stresajte na partnerja, ki vam želi zgolj pomagati.

Devica

Splošno: Vaš fokus bo popolnoma preusmerjen na potovanja in radovedno raziskovanje neznanega. Začeli boste načrtovati daljši oddih ali avanturistično potovanje na drug konec sveta. Že samo brskanje po turističnih vodnikih in iskanje letalskih kart vas bo napolnilo s pozitivno energijo in neverjetnim otroškim pričakovanjem. Z denarjem boste ravnali izjemno varčno, saj boste vsak evro želeli shraniti in oplemenititi za prihajajočo avanturo. Vaše počutje bo odlično.

Ljubezen: Samski se boste znašli sredi nepredvidljivega razmerja, ki bo polno dramatičnih obratov. En dan boste prepričani, da ste končno našli pravega, naslednji dan pa boste želeli vse skupaj končati. Umirite svoje misli in ne dovolite, da vas premetava sem in tja. Vzemite si nekaj dni samo zase. Vezani pa boste v vajin odnos vnesli novo pravilo o popolni iskrenosti, tudi tisti, ki občasno nekoliko zaboli. Ugotovila bosta, da pometanje drobnih težav pod preprogo ne pelje nikamor.

Tehtnica

Splošno: Vaš največji poudarek bo na vzpostavljanju zdrave jutranje in večerne rutine ter izboljšanju vaših vsakodnevnih navad. Odločili se boste za korenito preobrazbo, bodisi pri načinu prehranjevanja, zmanjšanju časa na pametnem telefonu ali pa uvedbi rednega gibanja. Ta nova samodisciplina vam bo prinesla ogromno notranje moči in ponosa. Glede osebnih financ vas čaka pozitivno presenečenje v obliki povrnitve starega dolga. Ta denar smiselno investirajte.

Ljubezen: Samski boste naleteli na izjemno zanimivo osebo s podobno staro dušo. Vaš pogovor ne bo plitek, temveč bosta takoj prešla na razpravo o zgodovini, umetnosti in filozofiji, kar bo postavilo neverjetno trdne intelektualne in čustvene temelje za zelo močno, romantično razmerje. Vezani boste morali nekoliko prilagoditi svoj ritem partnerju in ne smete ga na silo siliti v obiskovanje aktivnosti in krajev, ki ga resnično ne zanimajo. Poiščita kompromis: en dan se posvetita vašim, drug dan pa njegovim željam.

Škorpijon

Splošno: V službi boste dobili priložnost za samostojno delo na projektu, kar vam bo izjemno ugajalo, saj najraje delate v tišini in lastnem ritmu. Vaši rezultati bodo vrhunski in to vam bo prineslo dodatno spoštovanje v kolektivu. Pri financah bodite pametni in izkoristite popuste pri vsakodnevnih nakupih. Čeprav se bodo zdeli prihranki majhni, se bo ob koncu meseca nabrala lepa vsota, ki jo boste lahko namenili za razvajanje. Razmislite o tem, da bi se za teden ali dva odklopili od družbenih omrežij.

Ljubezen: Samski boste na precej dolgočasnem dogodku ali predavanju srečali osebo, ki vam bo takoj padla v oči. Hitro bosta našla skupen jezik in dolgočasen popoldan se bo prevesil v živahen in zelo obetaven prvi zmenek. Vezani se boste morali bolj potruditi pri vzdrževanju ravnovesja med službo in domom. Partner se bo pritoževal, da ste miselno odsotni. Vzpostavite pravilo, po katerem službeni telefoni in elektronska pošta po določeni uri zvečer ostanejo strogo ugasnjeni.

Strelec

Splošno: Svojo energijo boste preusmerili v spoznavanje različnih načinov varčevanja z energijo in uresničevanje bolj ekološkega, "zelenega" načina življenja z minimalnim odpadkom. Vaše finance bodo po dolgem času resnično cvetele, saj boste z bolj ekološkim življenjem precej prihranili pri računih za elektriko, gorivo in vodo ter ta denar z velikim veseljem preusmerili v osebni varčevalni sklad. Fizično se boste zaradi zavedanja o bolj zdravem življenju počutili nepremagljive.

Ljubezen: Vezani boste v tem mesecu odkrili, kako pomembna je medsebojna podpora, ko stvari v življenju niso idealne. Ko boste naleteli na manjše osebne težave, vam bo partner stal trdno ob strani, poslušal vaše dolge pritožbe brez prekinjanja in vam nudil zatočišče, ki ga boste nujno potrebovali za ponoven zagon. Samski boste presenetili sami sebe, ko boste ugotovili, da vas je začela močno privlačiti oseba, ki absolutno ne ustreza vašim zelo strogim standardom.

Kozorog

Splošno: Prevzela vas bo skrb za skupnost, v kateri živite. Morda boste pobudnik čistilne akcije v vaši ulici, organizirali piknik za spoznavanje sosedov ali pa boste z veseljem pomagali starejšim pri nakupih. Ta nesebičnost in povezovanje s soljudmi vam bosta vrnila globoko in iskreno vero v človeštvo ter vas izjemno osrečila. Finančno boste zelo racionalni in ugotovili boste, da si lahko s sosedi marsikatero orodje ali storitev izmenjate brezplačno, namesto da bi vse kupovali sami.

Ljubezen: Samski se boste znašli sredi globokega pogovora pozno v noč z nekom, ki ste ga komaj spoznali. Občutek, da vas nekdo resnično sliši in razume vaše najbolj nore poglede na svet in vesolje, vas bo tako močno povezal, da bodo iskrice dobesedno preskakovale med vama. Vezani boste preživljali obdobje, ko se boste morali nekoliko bolj uskladiti s partnerjevim bioritmom. Če ste vi nočna ptica in on jutranji tip, poskusita poiskati tisto zlato sredino v dnevu, ko imata oba dovolj energije.

Vodnar

Splošno: Nekdo od sodelavcev bo v tem mesecu pokazal svoj pravi obraz in ugotovili boste, da mu ne morete več popolnoma zaupati. Zadržite to spoznanje zase, a v prihodnje pazite, katere informacije delite s to osebo in kako se organizirate pri skupnih nalogah. Zanesite se predvsem nase. Finančno vas lahko doleti prijetno presenečenje v obliki povrnitve stroškov ali pozitivno rešenega zavarovalniškega zahtevka, kar vam bo precej olajšalo mesec.

Ljubezen: Samski se boste med načrtovanjem potovanja ali celo na sami poti zapletli z osebo druge nacionalnosti ali kulture. Kulturne razlike vaju ne bodo prav nič ovirale, kvečjemu nasprotno, neverjetno se bosta privlačila prav zaradi te drugačnosti in skrivnostnosti. Vezani boste preživljali obdobje, ko se boste morali nekoliko bolj potruditi pri poslušanju partnerja. Morda bo prestajal osebno krizo ali dvome in vse, kar bo resnično potreboval, bo vaše tiho razumevanje in močan objem.

Ribi

Splošno: V službi boste prejemali številne pohvale za vaš inovativen pristop k reševanju starih problemov. Zdelo se bo, da vidite rešitve tam, kjer drugi vidijo le prepreke. To vam bo dalo močan zagon in motivacijo za naprej. Finančno področje bo zahtevalo nekoliko več discipline, še posebej, če načrtujete večje potovanje ali prenovo domovanja. Začnite si redno beležiti vse izdatke in presenečeni boste, kje vse vam denar po nepotrebnem odteka.

Ljubezen: Vezani boste izjemno ponosni na svojo ustvarjalnost in partner bo to glasno pohvalil. Ta podpora in skupno občudovanje končnega rezultata vaju bosta povezala v skupnem zavedanju, da dom gradita s srcem in lastnimi rokami. Samski boste v trgovini z gradbenim materialom ali barvami srečali osebo, ki bo prav tako zmedena kot vi pri izbiri pravega odtenka. Skupno reševanje dileme in veliko smeha bosta odličen povod za izmenjavo kontaktov in dogovor za pijačo.