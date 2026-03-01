Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
1. 3. 2026,
17.15

Nedelja, 1. 3. 2026, 17.15

1 ura, 22 minut

Ljudje, rojeni v teh znakih, ves čas obljubljajo: "Začnem v ponedeljek"

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Mnogi ljudje si resnično želijo sprememb, a jih ves čas odlašajo. Novi začetki so na dosegu roke, nikoli pa danes. Ta lastnost je še posebej značilna za tri nebesna znamenja, ki ves čas le načrtujejo, razmišljajo in čakajo na "pravi trenutek".

Ribi

Ribe pogosto živijo nekje med resničnostjo in lastnim notranjim svetom. Vse globoko občutijo, veliko razmišljajo in fantazirajo, kakšno bi moralo biti njihovo življenje. Težava nastane, ko je ta idealna slika pomembnejša od konkretnih dejanj. Ribe so ves čas prepričane, da bodo v ponedeljek imele več energije in motivacije ter bolj jasne misli. Ta ponedeljek pa se vsakič prestavi na naslednjega.

Tehtnica

Tehtnice slovijo po neodločnosti in neprestanem tehtanju med možnostmi. Preden se lotijo kakršnekoli spremembe, hočejo biti prepričane, da je trenutek pravi. Zato ves čas odlašajo z odločitvami, ker so prepričane, da bo čez nekaj dni vse bolj jasno. Z izjavo "začnem v ponedeljek" si skušajo pridobiti čas za razmislek, obenem pa tako bežijo pred morebitnimi napakami.

Rak

Raki so čustveno navezani na rutino in znano okolje. Čeprav se zavedajo, da so spremembe potrebne, se težko ločijo od navad, ki jim dajejo občutek varnosti. Novi začetki se jim zdijo čustveno zahtevni, zato z njimi odlašajo, dokler se ne počutijo povsem pripravljene. Ponedeljek jim zveni kot simbol nadzora in reda, čeprav dobro vedo, da se prave spremembe ne morejo zgoditi čez noč.

pomlad, jesen
ženska, hrbet
oči
