Ljudje, rojeni v teh znakih, se razveselijo tuje nesreče

Vsakdo je že občutil vsaj malo zadovoljstva, ko so se komu, ki se je veliko hvalisal, na koncu pokvarili vsi načrti. Večina takšnih občutkov ne mara priznati, astrologi pa pravijo, da trije znaki horoskopa težko skrijejo zadovoljstvo, ko gledajo, kako drugi sprejemajo posledice svojih slabih odločitev.

Škorpijon

Škorpijoni se nad tujo nesrečo ne naslajajo odkrito, težko pa skrijejo zadovoljstvo, ko se izkaže, da so imeli prav. Zaradi močne intuicije in sposobnosti, da vnaprej predvidijo razvoj dogodkov, pogosto opozarjajo ljudi na mogoče posledice določenih odločitev. Če jih ti ne upoštevajo, njihova napoved pa se izkaže za pravilno, škorpijoni ne bodo zamudili priložnosti, da jih spomnijo na to.

Dvojčka

Dvojčki so zasvojeni z informacijami in dogodki v družbi. Ko izvedo, da je nekomu nepričakovano spodletelo, začutijo močno potrebo, da bi o tem govorili. Razlog ni škodoželjnost, ampak jih preprosto zanimajo zgodbe drugih in njihovo ozadje. Novico bodo takoj delili z vsemi, ki so jih pripravljeni poslušati, zato se včasih zdi, da v težavah drugih uživajo bolj, kot bi se spodobilo.

Devica

Device se ves čas primerjajo z drugimi, sploh ko gre za kariero in osebne dosežke. Če nekdo, ki ga vidijo kot konkurenco, doživi neuspeh, ob tem začutijo določeno zadovoljstvo, a ne zaradi zlobe. Zanje je vsak tuj neuspeh priložnost, da se nečesa naučijo. Medtem ko drugi le opazujejo, device analizirajo vzroke in preučujejo napake, da bi si zapomnile, česa se morajo izogibati.