Ljudje, rojeni v teh znakih, nočejo vzbujati pozornosti

Medtem ko nekaterih ljudje ves čas potrebujejo potrditev, komplimente in odzive okolice, pa obstajajo tudi takšni, ki delujejo, kot da jih pozornost drugih sploh ne zanima. Niso dramatični ne pasivno-agresivni in ne skušajo biti najglasnejši v družbi, ravno zaradi te zadržanosti pa se zdijo bolj zanimivi. Po mnenju astrologov so takšni predvsem pripadniki treh nebesnih znamenj.

Kozorog

Kozorogi so idealen primer ljudi, ki ne bodo nikoli iskali pozornosti drugih. Medtem ko nekateri ljudje ves čas skušajo pustiti vtis na druge, se kozorogi osredotočajo na svoje cilje, delo in dolgoročne načrte. Če se jim zazdi, da jih nekdo zanemarja, tega ne bodo pokazali na dramatičen način, ne bodo pošiljali sporočil in zahtevali pojasnila, ampak se bodo umaknili in nadaljevali po svoji poti.

Škorpijon

Škorpijoni so izjemno ponosni ljudje in ne bodo nikoli odkrito pokazali, da si želijo pozornosti. Tudi če so prizadeti ali ljubosumni, bodo to raje zadržali zase, kot pa da bi priznali, da si želijo potrditve. Pri njih velja pravilo: če moram iskati pozornost pri nekom, si me ta oseba niti ne zasluži. Radi imajo občutek nadzora, prošnje za pozornost pa se jim zdijo kot pomanjkanje dostojanstva.

Vodnar

Vodnarji slovijo po svoji neodvisnosti in pogosto dajejo vtis, da v svojem življenju ne potrebujejo nikogar. Iskreno? Včasih je res tako. Vodnarji imajo radi lastno družbo, lastne interese in lasten mir. Če jih kdo ignorira, iz tega ne bodo naredili drame, ampak bodo zelo hitro našli nekaj drugega, kar jih zanima, in šli naprej. Zato pogosto delujejo čustveno nedostopni, a tudi samozavestni.