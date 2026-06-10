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Avtor:
Siol.net

Sreda,
10. 6. 2026,
21.06

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

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Sreda, 10. 6. 2026, 21.06

1 ura, 34 minut

Ljudje, rojeni v teh znakih, ne znajo lagati

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
ženska, dekle, poletje | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko nekateri ljudje zlahka skrivajo svoje občutke in prave namere, pa obstajajo tudi takšni, ki ne znajo ničesar prikriti. So tako iskreni in čustveno odprti, da preprosto ne znajo prepričljivo lagati. Po mnenju astrologov to velja predvsem za tri znake horoskopa.

Rak

Raki so znani po svoji občutljivosti in iskrenem pristopu k odnosom. Ker vsa čustva doživljajo zelo intenzivno, jih težko skrijejo pred drugimi. Ko jih nekaj muči, veseli ali skrbi, to vsi takoj opazijo. Ob tem pa jim je tudi zelo neprijetno, če morajo skrivati resnico. Cenijo zaupanje in iskrenost, zato jim laganje predstavlja izjemno težko breme.

Strelec

Strelci so znani po svoji neposrednosti in odkritosti. Vedno povedo, kaj mislijo, tudi ko se zavedajo, da njihova stališča ne bodo vsem všeč. Prav zaradi te lastnosti preprosto ne znajo prikrivati resnice in ko skušajo lagati, so prepričljivi le nekaj trenutkov, nato se pa hitro izdajo. Prepričani so, da je lažje biti iskren kot si karkoli izmišljevati.

Ribi

Ribe so izrazito občutljive in sočutne ter težko skrivajo, kar doživljajo. Njihov obraz odraža njihovo razpoloženje, zato ljudje okoli njih hitro opazijo, če kaj ni v redu. Ne marajo manipuliranja in se nočejo prikazovati v lažni luči. Zaradi prirojene iskrenosti in sočutja priznajo resnico tudi takrat, ko bi bilo zanje lažje, če bi molčale.

Preverite svoj današnji horoskop.

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