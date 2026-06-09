Konec zveze najtežje prebolijo ti znaki horoskopa

Razhodi za nikogar niso lahki, a medtem ko nekateri ljudje konec ljubezni prebolijo relativno hitro, se drugi še dolgo držijo spominov, neodgovorjenih vprašanj in nerazrešenih čustev. Po mnenju astrologov ljubezenska poglavja najtežje zapirajo ta nebesna znamenja.

Rak

Raki so med najbolj občutljivimi znaki v zodiaku. Ko nekoga ljubijo, se popolnoma posvetijo zvezi in se s to osebo močno čustveno povežejo, zato jih razhodi prizadenejo bolj, kot so pripravljeni priznati. Po koncu zveze dolgo razmišljajo o skupnih trenutkih in se vračajo k spominom, ki jim veliko pomenijo. Njihova čustva niso nikoli površinska, zato težko pozabijo ljudi, ki so jih ljubili.

Ribi

Ribe so veliki romantiki, iskreno verjamejo v globoko in edinstveno ljubezen. Ko se soočijo s koncem zveze, ne izgubijo le partnerja, temveč tudi prihodnost, ki so si jo zamišljale z njim. Pogosto idealizirajo pretekle odnose in se spominjajo le lepih trenutkov. Neprestano se sprašujejo, ali bi se lahko vse skupaj razpletlo drugače, zato včasih težko sprejmejo, da je ljubezni konec.

Bik

Biki v resne zveze ne vstopajo zlahka, ko pa nekomu zaupajo, se mu povsem predajo. Radi imajo stabilnost in varnost, zato vsak življenjski preobrat doživijo zelo osebno. Po razhodu se težko privadijo na spremembe, ki jih prinaša nov življenjski položaj. Ne morejo pozabiti skupnih navad, priljubljenih krajev in trenutkov, ki so bili del njihovega vsakdana, zato prebolevajo zelo dolgo.

Škorpijon

Škorpijoni ljubijo intenzivno in z vsem svojim bistvom. Ko se čustveno navežejo, pričakujejo iskrenost in predanost, zato jih razhod izjemno močno prizadene. Ne prenašajo izdaje in razočaranja, čustvene rane pa si celijo zelo dolgo. Čeprav o svoji bolečini nočejo govoriti, pa v sebi spomine nosijo še dolgo po koncu zveze. Ljudi, ki so jim nekoč veliko pomenili, ne morejo povsem pozabiti.