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Avtor:
Siol.net

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
16.06

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
horoskop horoskop horoskop lev horoskop vodnar horoskop škorpijon astrologija astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti nebesna znamenja

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 16.06

24 minut

Konec julija trem znakom horoskopa prinaša velike spremembe

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
ženska, dekle, poletje, vlak | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Konec julija ni le čas vročih poletnih dni, ampak tudi obdobje intenzivnih astroloških premikov. Kozmična energija se vidno spreminja, kar bo pri nekaterih znamenjih povzročilo precejšnje valovanje. Medtem ko bodo nekateri uživali v mirnem poletnem ritmu, se za tri astrološka znamenja ob koncu meseca odpirajo vrata do korenitih preobratov.

Spremembe se bodo dotaknile ključnih področij življenja – od kariere in financ do osebnih odnosov. Preverite, ali ste med tistimi, ki jih do konca meseca čaka nov začetek ali nepričakovan preobrat.

Lev

Sezona vašega rojstnega dneva prinaša nepopisno količino energije, a letošnji konec julija zahteva več kot le praznovanje. Astrološki vplivi vas postavljajo v samo središče dogajanja in vas spodbujajo, da končno naredite korak, ki ste se ga dolgo bali storiti.

Na področju ljubezni prihaja čas za popolno iskrenost. Nepotrebne drame se končujejo, na površje pa prihajajo odnosi, ki imajo resnično prihodnost, medtem ko lahko samski levi spoznajo nekoga, ki bo popolnoma spremenil njihov pogled na partnerstvo. Tudi v karieri je mogoč nenaden preobrat v obliki ponudbe za novo delovno mesto, napredovanja ali prelomne ideje za samostojno pot, zato se ne bojte vzeti vajeti v svoje roke.

Škorpijon

Škorpijoni boste ob koncu julija močno občutili premike na poslovnem in finančnem področju. Vesolje vas opominja, da je napočil trenutek za prenovo vaših ciljev in opustitev tistih vzorcev, ki vas le še izčrpavajo.

Morda boste v tem obdobju prejeli nepričakovan priliv denarja, poplačali stare dolgove ali pa boste prisiljeni spremeniti način upravljanja svojih financ, saj konec meseca prinaša finančno jasnost. Hkrati vas bodo intenzivne energije spodbudile k postavljanju jasnih meja v zasebnem življenju. Končno boste opravili s situacijami in odnosi, v katerih ste dajali veliko več, kot ste prejeli.

Vodnar

Za vodnarje konec julija prinaša svež veter predvsem na področju medosebnih odnosov. Dinamika z bližnjimi se bo hitro spremenila, kar bo od vas zahtevalo nekaj prilagajanja, a vam bo na koncu prineslo veliko olajšanje.

V partnerstvu in prijateljstvih lahko pričakujete hitro razjasnitev nekaterih starih nesporazumov. Odnosi, ki niso imeli trdnih temeljev, se lahko v tem času skrhajo, medtem ko se bodo pristne vezi še dodatno utrdile. Mnogi vodnarji boste poleg tega začutili močno željo po spremembi okolja, potovanju ali celo selitvi, zato bo konec meseca idealen čas za načrtovanje povsem novih življenjskih dogodivščin.

Preverite svoj današnji horoskop.

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