Oven

Finance vam bodo še vedno naklonjene, čeprav lahko danes pričakujte odlive z bančnega računa. Premislite o tem, kaj je zares potrebno in kaj ne. Vaše splošno počutje bo odlično, še posebej v večernih urah, ko boste začutili željo po plesu. Predajte se ritmu življenja. V službi boste osredotočeni na svoje delo.

Bik

Odnosi pri delu se bodo poslabšali. To, da vam nekdo želi prekrižati poti, je znano. Toda premislite, morda si oba želita podobno. S tem ni prav nič narobe, zato dopustite, da zmaga boljši. Pokažite zrelost pri razmišljanju in pripravljenost na delo. Tako vam uspeh zagotovo ne bo ušel.

Dvojčka

Svojemu partnerju boste zaupali svoje občutke. Res je, da je pred vama obdobje, v katerem bo potrebno pokazati več volje do odnosa. Delo in napeto vzdušje vaju je oddaljilo. Premislite o tem, ali zares želite izgubiti osebo, ki vam stoji ob strani. Tudi samski boste danes zaupali svoje skrbi bližnji osebi.

Rak

Na delovnem mestu boste čutili pritiske. Zagotovo ne boste svobodni kot ptička na veji, zato se bo danes treba prilagoditi in podrediti. Danes ne boste mogli uveljaviti svoje volje, saj niste na dovolj visokem položaju, da bi lahko odločali o vsem. Če vas ovirajo finance, potem ukrepajte. Dovolj je bilo sanjarjenja!

Lev

Pri delu se danes izogibajte slabim odnosom, sploh z osebo ženskega spola. Ta lahko vpliva na nadrejene in onemogoči vaše napredovanje. Če veste, za koga gre, potem bodite pripravljeni. Četudi ne želite, vzpostavite z njo čim boljši odnos in videli boste, da se bo situacija hitro obrnila vam v prid.

Devica

Samski, zdelo se bo, da ste se v ljubezni znebili svoje preteklosti in strahu pred razočaranjem. Vezani, vaše zaupanje v partnerski odnos bo izvrstno. Čutili boste, da vaju ne ovira prav nič. Pazite na to, kako se boste danes izražali. Zagotovo ste v obdobju, ko vam dialog pomeni veliko. Le tako bosta danes spoznala, česa si zares želita in česa ne.

Tehtnica

Želite si sprememb, toda za to nimate prave strategije. Premislite o tem, kako boste življenje obrnili na bolje. Danes bo pravi dan za to. Ne oklevajte več. Potrebujete le malo spodbude. Predati se ne smete. Danes pričakujte naporen delovni dan, misli na ljubezen pa vas bodo držale pokonci. Ne odtujite se od partnerja.

Škorpijon

Morda vam bo naproti stopila oseba, ki bo želela izkoristiti vaš dober finančni potencial, zato bodite previdni. Ne dovolite, da bi vas kaj zmedlo. Na delovnem področju boste prišli do novih spoznanj, saj se bodo sodelavci lahko pokazali v temni luči. Ne bodite naivni, seveda obstajajo ljudje, ki vam zavidajo.

Strelec

Nekdo vam bo stopil na pot in prekrižal vaše načrte. Vsekakor se ne predajte. Pokažite zobe, saj bo vaš trud poplačan. Na področju financ bo viden napredek, toda vsekakor vam bo še nekaj časa primanjkovalo sredstev. Danes pazite na denar, saj ne boste sposobni povsem racionalno opravljati z njim.

Kozorog

Danes boste samski presrečni. V ospredje bo stopilo pomembno družinsko vprašanje. Prav je, da se ne ustrašite, saj si lahko dopustite tudi občutke sreče. Novica, ki vam jo bo posredoval partner, vas bo prijetno presenetila. Pokažite, kako razgiban je lahko vajin partnerski odnos. Planeti bodo na vajini strani.

Vodnar

Razmišljali boste o tem, kako želite živeti. Prav je, da sledite svojim sanjam. Pri delu ste na dobri poti, toda danes boste videli, da je pred vami še veliko dela. Svetujemo vam, da se v službi čim prej začnete dokazovati, saj boste tako hitreje dosegli rezultate, po katerih tako hrepenite. Ostanite pozitivni na področju financ.

Ribi

Vezani boste še vedno podvrženi večjim spremembam, toda pravi trenutek šele prihaja. Zadajte si nove načrte in spoznajte, po čem pravzaprav hrepenite. S svojimi argumenti boste lahko le na tak način kasneje prepričali ljubljeno osebo. Samski v tem tednu ne sprejmite dokončne odločitve, saj ta ne bo prava.