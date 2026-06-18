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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
18. 6. 2026,
1.00

Osveženo pred

1 teden, 1 dan

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Četrtek, 18. 6. 2026, 1.00

1 teden, 1 dan

Današnji horoskop: vodnarji se boste izkazali v službi, device bodite bolj pozitivne

Avtor:
Siol.net

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ženska, dekle, poletje | Foto Pixabay

Foto: Pixabay

Horoskop za 18. junij. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Danes bo zelo dober dan za razmišljanje o skupni prihodnosti. Namig partnerju ne bo odveč, toda premislite. Kako mu namigniti taktično? Dobro veste, da vsiljiv pristop nikoli ni bil dober, kajne? Samski boste v središču pozornosti, kamorkoli boste prišli. Energija, ki jo oddajate, je neverjetna.

Bik

Razočarani boste nad prijateljem ali partnerjem, saj bo naredil nekaj, kar vam ne bo všeč. V ospredju bo samota, vaša čustva bodo oslabljena. Poglejte na situacijo še z drugega zornega kota in videli boste, da žrtvujete zadovoljstvo in ljubezen zaradi zadanih ciljev in vaših obveznosti.

Dvojčka

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste z vaše poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj ste nekomu pomagali.

Rak

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.

Lev

Naleteli boste na ovire pri izpolnjevanju vaših sanj. Vedite, da bo čas pomenil največ. Poglejte na zadevo še z drugega zornega kota. Ovire bodo na vaši poti zato, ker bodo skrbele, da ne boste zašli s prave poti. Bodite potrpežljivi in vrata se bodo odprla, ko bo prišel pravi čas za to. Čas bo pravi, da uveljavite svoje želje.

Devica

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na pozitiven način, da boste dobili boljše rezultate.

Tehtnica

Neko osebo si boste močno želeli ob sebi. Ugotavljali boste, kako bi vi izpadli v najlepši luči. Zaradi težnje k temu, da ste izbirčni in kritični do vsega, kar vidite, bi lahko ostali praznih rok. Torej tudi če ne bo vse teklo čisto po vaše, poskrbite da bo vsaj vsaj do neke mere in enostavno uživajte v tem.

Škorpijon

Napačne domneve bodo v težave spravile vse, ki bodo vključeni. Bodite jasni glede vaših ciljev, še posebno če vključujejo tudi druge. Komunicirajte čim bolj preprosto, kar bo veliko boljše za vse. Čas bo idealen za druženje ali za zmenek z nekom, ki vas privlači in imata nekaj skupnega.

Strelec

To bo čas, ko bodo vaši nadrejeni podrobno opazovali, kaj delate in kako delate. To vsekakor ne bo dober čas, da bi delali napake. Zato si vzemite čas in dvakrat preverite pomembnejše stvari. Končajte vse nedokončane projekte, saj dlje kot boste čakali, težje boste vse skupaj pregledali in končali.

Kozorog

Trenutno ste v krizi in vaše želje ali prizadevanja v razmerju so na dnu. Prestavite jih za nekaj časa. Vzemite življenje v svoje roke in videli boste, kako ste omejeni in kako se zadržujete. Določite vaš naslednji korak. A ne poskušajte preveč pritiskati naprej, da to ne bo zaustavilo vaše srčne izkušnje.

Vodnar

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Ribi

Današnji dan bo idealen, da se odpravite na neraziskana področja, kjer boste videli, da drugi počnejo enako kot vi. Lahko se odpravite sami ali v družbi, vezani lahko s seboj vzamete partnerja. Če še niste poskusili, potem je sedaj pravi čas, da se odpravite na novo življenjsko dogodivščino.

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