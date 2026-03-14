Oven

Danes boste čutili nov delovni zagon. Še včeraj ste bili malce leni in nepripravljeni na delo, toda danes temu ne bo tako. Na delovnem mestu bo prevladovala dobra volja. S sodelavci se boste zapletli v prijeten klepet, zato vam bo delovnik minil zelo hitro. Bodite previdni, saj vas nadrejeni opazujejo.

Bik

Danes boste že boljše volje. Svoje telo boste zagnali tako mentalno kot fizično. Na delovnem mestu boste pripravljeni na nove izzive, zato bo delovnik minil zelo hitro. Po napornem dnevu si privoščite sprostitev. Prav gotovo vam bo prijala meditacija, saj boste le tako umirili svoje misli. Poskusite, ne bo vam žal.

Dvojčka

Danes bo oseba iz vaše preteklosti ponovno vzpostavila stik z vami. Dejstvo, da se je spomnila na vas, vas bo presenetilo. Pustite se presenetiti. Vezani boste danes spoznali, kakšno moč imajo čustva. Na vsakem koraku boste čutili večjo zagretost in strasti bodo obudile tudi lepe spomine. Čaka vas nadvse prijeten večer.

Rak

Tisti, ki ste v razmerju, boste tokrat vso pozornost naklonili zvezi. Začutili boste potrebo po zbližanju in to boste še najlažje dosegli z rednim sporazumevanjem s partnerjem. Samske pa bo zajela melanholija, ki vas bo čez dan še bolj potisnila v obup. Zaradi tega nikar ne spremenite načrtov.

Lev

Ljudje okoli vas bodo še posebej kritični do stvari, ki jih boste počeli. To bo rezultat tega, da ne živite tako, kot bi morali. Več pozornosti namenite tudi željam bližnjih, večkrat jim prisluhnite in tudi oni bodo postali bolj razumevajoči do vaših potreb in dejanj. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Devica

Danes si boste želeli, da bi imeli malo več denarja, saj bi tako bilo vaše življenje lažje in bolj prijetno. A to je le mala iluzija. Pogosto sanjate o tem, kako bi bilo, če bi bili finančno bolj varni. Če bi bile vaše finančne težave izkoreninjene, bi vaše življenje bilo drugačno, a ni nujno, da lažje.

Tehtnica

Dan vas bo navdušil, da boste nekaj naredili drugače. Vaše želje vas bodo lahko tudi malo zanesle. A čas bo idealen, da to tudi dopustite in uživajte, kolikor boste le lahko. Na katerikoli drug dan bi bilo tako vedenje za vas nedopustno, ampak ne danes. Prepustite se in uživajte v vsem, kar se bo zgodilo.

Škorpijon

Čas je, da usmerite svoje misli v prihodnost. Osredotočite se na področje, ki vam bo omogočilo raziskovanje vašega razuma in njegovih zmožnosti. Koliko časa je že minilo, odkar ste naredili nekaj čisto spontanega? Zakaj ne bi pričeli ponovno študirati? Zakaj se ne bi naučili igrati inštrumenta? Vse je mogoče, upajte si.

Strelec

Na čustvenem področju si želite sprememb in novih dogodivščin, zato boste danes vezani še vedno dvomili v to, ali je razmerje, ki ga imate, zares tisto, kar si želite. Partner ne bo vedel, kako zadovoljiti vaše želje. Postavite si prioritete. Samski boste čutili nov zagon, ki vas bo pripeljal do sprememb.

Kozorog

Vse bolj boste razposajeni in vaša čustva se bodo končno prebudila. Osredotočeni boste na ljubljeno osebo, pomembno vam bo skupno preživljanje prostega časa in pogovori o temah, ki sta jih že zanemarila. Čeprav bolj pozno, bo ljubezen v pravem smislu danes potrkala na vaša vrata.

Vodnar

Okolica vas večinoma vidi kot sramežljivega in zadržanega, a vi sami pri sebi veste, da ste zelo prijateljski, ko se enkrat sprostite. Danes boste brez večjih problemov komunicirali z ljudmi. Tudi na splošno boste zelo sproščeni, zato boste tudi klepetavi. To vam bo vsekakor dobro delo, saj se morate sprostiti.

Ribi

Vezani se danes bolj potrudite in partnerju pokažite, kaj si želite. Stojte za svojimi odločitvami, sicer ne boste nikoli prišli do zastavljenega cilja. Samskim pa bo danes uspelo pridobiti pozornost neke osebe. Pazite le, da ne boste preveč hiteli, saj bi se lahko zapletli bolj, kot si želite.