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Avtor:
Siol.net

Četrtek,
25. 6. 2026,
1.00

Osveženo pred

1 teden, 6 dni

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Četrtek, 25. 6. 2026, 1.00

1 teden, 6 dni

Današnji horoskop: vodnarji boste uživali v samoti, pred tehtnicami je ustvarjalen dan

Avtor:
Siol.net

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ženska, dekle, pomlad, poletje | Foto Pexels

Foto: Pexels

Horoskop za 25. junij. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Doma vas čaka veliko dela. Glede na pester delovni teden, ki je za vami, ste zanemarili obveznosti doma, zato boste danes vse nadoknadili. Počutili se boste odlično in zelo boste učinkoviti. Večer preživite s svojimi bližnjimi. Skupaj s prijatelji pripravite večerjo in se družite do poznih ur. Sprostitev vam bos dobro dela.

Bik

Postali boste bolj optimistični. Progresivne spremembe v vašem življenju in razmerjih bodo ustvarile prijeten in razburljiv čas. Spremembe najverjetneje ne bodo izredne, a dokončno boste zaživeli v vašem razmerju. To bo zadosten dokaz drugim, da v tem izredno uživate in veseli bodo za vas.

Dvojčka

Danes bodite previdni. Pomanjkanje določenih informacij bi vas lahko pripeljalo do denarne izgube. Če ste nameravali vložiti ali oplemenititi svoj denar, sprva zberite vse informacije, ki jih potrebujete. Čas bo na vaši strani, zato ne hitite. V nasprotnem primeru vas v prihodnosti čaka izguba denarja.

Rak

Umaknili se boste iz čustvenih stikov z omejenimi možnostmi. Kadar ste v družbi, se samski namreč še vedno počutite osamljene. Vezani, žalost in razočaranje v vašem življenju sta zelo moteča. Raje poglejte objektivno na to, kakšno je vaše razmerje. Čeprav to za vas ni prijeten čas, bo to obdobje lahko zelo koristno.

Lev

Danes vam bodo zvezde naklonjene. Svetile bodo le na vas. Finance bodo blestele, počutje pa bo boljše kot kadarkoli. Zdelo se vam bo, da je ves svet vaš. V finančnih okvirih pričakujte izboljšanje. Čeprav preteklost ni bila najbolj stabilna, se veselite prihodnosti. V vaša jadra se bo ujel popolnoma nov veter.

Devica

V prijateljskem krogu se bodo pojavile težave. Zapletli se boste v prepir, ki pa bo kratkotrajne narave. Razrešil se bo v vašo korist, zato se ne bojte. Življenje nas postavlja pred številne preizkušnje in prav je, da vedno pokažemo svojo notranjo moč. Prijatelji bodo spoznali, da krivda ni bila vaša, zato pričakujte opravičilo.

Tehtnica

Umirjen, a ustvarjalen dan je pred vami. Počutili se boste odlično in vsaka malenkost vas bo spravila v dobro voljo. Končno boste ugotovili, da je sreča v majhnih stvareh. Kar tako naprej, kmalu si boste rekli, da je življenje prav lepo, če se posvetimo predvsem pomembnim stvarem in ljudem.

Škorpijon

Dobro jutro bo poskrbelo, da se boste znebili pesimizma in nakopičene negativne energije. Vaše razmišljanje bo danes optimistično usmerjeno in nič vas ne bo moglo spraviti v slabo voljo. Imeli boste močno željo po fizičnem in intelektualnem napredovanju. Začutili boste, da se vse zadeve postopoma umirjajo.

Strelec

Drugi bodo danes preizkušali vaše potrpljenje. V odnosih se bodo lahko pojavile težave, prišlo bo do nesporazuma s prijateljem. Vzrok bo v tem, da nihče ne bo želel popustiti in poslušati mnenj ter pojasnil drugega. Oba bosta trmasta in na koncu bosta ugotovila, da vaju to ne bo pripeljalo nikamor.

Kozorog

Postavljeni boste pred nov izziv. Pred vami bodo preizkušnje, na katere se boste morali zelo dobro pripraviti. Prijatelji vas bodo zasuli z informacijami, za katere boste trdili, da so lažne in nevoščljive. Pazite, kako se boste odzvali, da ne oslabite že okrhanih medsebojnih odnosov. Vsekakor jim prisluhnite.

Vodnar

Ne bo vam treba v družbo, da bi se imeli lepo. Če boste le utegnili, se odpravite na rekreacijo, v fitnes, v naravo ali pa uživajte na domačem kavču. Zelo boste uživali v samoti in več stvari vam bo bolj jasnih, saj boste lahko v miru razmislili. Prišli boste do zaključka, da so vaš najhujši sovražnik prav vaše misli.

Ribi

Danes boste pri volji za počitek in tiho uživanje v udobnem okolju. Vaši prijatelji in družina bodo vir zadovoljstva. Želeli jim boste vrniti uslugo ali jim kako drugače poplačati vse dobro. Želja po tem, da bi vaš dom naredili lepši in bolj udobnega, bo zelo močna. To bo lahko povečalo strast med vami in partnerjem.

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