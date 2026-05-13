Oven

Današnje dogajanje bo v veliki meri odvisno od drugih. Pripravljeni boste prisluhniti in svetovati in v ta namen boste odložili vse drugo delo. Če boste v službi, računajte s tem, da boste morali opraviti delo nekoga drugega še pred svojim. Vezani boste danes imeli nekaj težav z ugajanjem partnerju.

Bik

Vezane bo spremljal občutek, da v ljubezni nekaj zamujate. Morda je krivo spoznanje, da bi lahko obnovili stik z osebo, s katero v preteklosti niste vsega dorekli. S tem bi zagotovo tvegali obstoječo zvezo, zato premislite. Samski se boste predajali hrepenenju po nečem, česar ne morete dobiti.

Dvojčka

Danes boste bolj povezani z vašo strogo stranjo kot pa čustveno. Najverjetneje bo to vodilo do nekaterih konfliktov. Bodite previdni, da ne boste preveč agresivni do ljudi, ki vam bodo želeli samo pomagati. Pazite, da ne boste prizadeli nekoga, ki vam je blizu. Bodite nadvse previdni.

Rak

Spremembe, ki jih pričakujete, se bodo pokazale že danes in sicer jih lahko pričakujete na delovnem mestu ali na finančnem področju. Zaupajte bližnjim, kakšne preizkušnje so pred vami, da vas bodo lahko podpirali in vam stali ob strani, ko jih boste potrebovali. Pred vami je bitka, zato se dobro pripravite.

Lev

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Devica

Kar naenkrat se boste znašli popolnoma brez energije. Četudi vas čaka kup obveznosti, si boste morali vzeti več prostega časa. Največje obremenitve bodo psihične narave, saj boste slabo prenašali stres in občutili večje breme zaradi pričakovanj, ki jih imajo drugi. Zaželeli si boste novih avantur.

Tehtnica

Težko vam bo ustreči, čeprav boste po drugi strani vi poskušali ustreči vsem. Rahlo nezadovoljstvo, ki vas bo spremljalo čez dan, se bo proti večeru razkadilo in vse bo postalo lažje. Če ste si že dolgo želeli večer le zase, bo nocojšnji kot nalašč. Končno boste potegnili mejo med preteklostjo in prihodnostjo.

Škorpijon

Danes boste na robu. Vaša samozavest bo nevarno nizka in rabili boste povsem nov izziv. Dolgočasne naloge ne navdušujejo vaše domišljije ali kreativnosti. Naredite, kar boste lahko, da boste preživeli ta naporen dan. Bodite zelo prijazni do sebe in se malo razvajajte. Samski pričakujte dogodek, ki vam bo popestril dan.

Strelec

Horoskop vam za danes odsvetuje pretirano trmo. Že tako bo okolica dokaj slabo reagirala na vaše zahteve, s trmo pa bi vse le še poslabšali. Težko boste tiho in malenkostim boste pripisovali prevelik pomen. Bodite pripravljeni partnerja postaviti na prvo mesto, tako boste ustvarili čustveno ravnovesje v razmerju.

Kozorog

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Naredite raziskavo in potem postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan za to.

Vodnar

Danes se boste zbudili polni energije in elana. Spoznali boste, da bo dan pravi za uresničitev postavljenih ciljev. Svoje obveznosti boste opravili brez težav, za kratek čas se vam bo celo zdelo, da prekašate sami sebe. Pazite le na majhne težave pri komunikaciji, ki se bodo lahko pojavile proti večeru.

Ribi

Čustva danes ne bodo tako dobrodošla kot ponavadi. Zavedajte se, da boste morali na stvari postaviti blažilnik, da boste pridobili spoštovanje ljudi okoli vas. Znižajte ton in vzemite v zakup pomembnost realnosti in stabilnosti. Močne sile vas bodo vlekle na nižji nivo, uprite se jim.