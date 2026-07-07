Oven

Želeli boste biti prvi pri organizaciji in vodenju poslov, vendar bi bilo najbolje, da bi zmanjšali ritem dela. Vaše finančno stanje bo ostalo bolj ali manj nespremenjeno, a le, če boste z denarjem ravnali preudarno. Pazite na imunski sistem, ki bo v prihodnjih dneh nekoliko šibkejši. Za vas in vaše telo bo šlo, zato pazljivo.

Bik

Veliko se boste ukvarjali s poslovnim življenjem, vendar ne delajte dolgoročnih načrtov. Naj vse poteka po ustaljenih tirih. Vse preveč se po nepotrebnem obremenjujete s finančnim položajem, ki je v resnici boljši, kot pa menite sami. Z vedrim razpoloženjem vam bo danes uspelo pregnati malodušje. Sprostite se.

Dvojčka

Danes se boste zavzeli za nek projekt, saj boste upali, da vam bo prinesel prinesel masten zaslužek. Čez dan bo kazalo zelo dobro, toda proti večeru pričakujte preobrat v negativno smer. Finančno stanje bo žal ostalo nespremenjeno, na vašem bančnem računu pa bo tudi v prihodnje minus.

Rak

Ne zatirajte svojih želja in ambicij na račun navideznega miru. Sposobni ste videti obe plati, tako negativno kot pozitivno. Pripravljeni boste na kompromis in diplomatsko rešitev težav. Z denarjem se danes ne igrajte in večje nakupe, ki ste jih načrtovali, prestavite za nekaj dni. Poskrbite za zdravje.

Lev

Pri delu vas bo tehtanje različnih pogledov naredilo izrazito neodločne. Preveč boste taktično razmišljali, zelo malo pa storili za nov projekt. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Začnite se bolj aktivno udejstvovati pri športnih dejavnostih. Lotite se hobija, ki vas je nekoč že veselil.

Devica

Za doseganje svojih ambicij uporabljate predvsem mentalne talente, zato vas bo rutinsko delo tudi danes dolgočasilo. Popestrite ga. Danes boste sebi privoščili lagodno življenje, zaradi tega pa bo trpel vaš bančni račun. Nadihajte se svežega zraka, se sprostite in umirite tako telo kot duha.

Tehtnica

Vezani ne bodite malodušni in nejevoljni, stvari v vajinem razmerju so se pač trenutno zataknile. Ohranite mirno kri in poskusite popraviti napako. Samski pa danes ne boste mogli mimo ljudi, ki opravljajo na vsakem koraku, hkrati pa boste morali paziti, da ne bi prehitro izdali svojih namenov.

Škorpijon

Danes boste širili svoje znanje in prav zaradi tega boste že kmalu naleteli na odličen odziv s strani nadrejenih. Z denarjem ne boste varčevali, postavite pa si realne meje, sicer boste že čez nekaj dni obžalovali svojo razsipnost. Zdravje bo tudi danes solidno. Če se pojavijo spremembe, jih ne ignorirajte.

Strelec

Pogum in odločnost vam bosta omogočila, da boste uresničili marsikateri načrt, ki se vam je še pred kratkim zdel nemogoča misija. Ob načrtovanju se poskušajte postaviti v kožo drugih. Izkoristite današnji dan in del zasluženega denarja naložite za slabše čase. Tudi danes pazite na odnose.

Kozorog

Vaš um je aktiven in odraža vašo osebnost. V ospredju bodo vaši začrtani cilji. Misli in odločitve iz preteklosti bodo prišle na dan. Premlevali boste stare napake, saj se boste znašli pred odločitvijo, ki bo vplivala na vaš dom in družino. Obeta se vam zelo strasten večer z vašim partnerjem.

Vodnar

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče, obenem pa tudi malce strašljivo. Ne boste želeli izpustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Ribi

Manj boste optimistični in energični kot običajno. Vaš um bo počasnejši, pravzaprav bo celotno telo. Nekaj se vas bo lotevalo ali pa ste že popolnoma in temeljito utrujeni. Dan bo ravno pravšnji za to, da si vzamete malo časa zase. Teme iz preteklosti se bodo vrnile. Najbolje bi bilo, da bi se soočili z njimi.