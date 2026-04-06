Oven

Neke zadeve na zasebnem področju vas močno bremenijo in končno boste nekoga ugledali v pravi luči. Lahko se vam celo zgodi, da boste prekinili dolgoletno prijateljstvo. Nikar se ne odzivajte pretirano, saj bo vaš um danes malce zamegljen. Raje se ozrite vase in najprej pometite pred svojim pragom.

Bik

Slabo obdobje na področju partnerstva ali prijateljstva se počasi zaključuje, še posebej samskim pa se bodo ponudile nove priložnosti. Pred vami je čas sprememb, zato s svojo nejevoljo nikar ne odženite vsega lepega, kar je še pred vami. Na splošno bo danes v vas prevladovalo dobro počutje.

Dvojčka

Danes bo možno prehodno nezadovoljstvo. Dan boste začeli povsem običajno, a se boste po dolgem poležavanju le odpravili ven med ljudi. Srečali boste neko osebo, ki bo v vaše srce ponovno vnesla toplino in nežnost. Prav zaradi tega pa bo vaše razpoloženje zvečer že veliko boljše.

Rak

Na svojih ramenih v tem trenutku nosite nadvse težka bremena, ki vam bodo jemala tako psihično kot fizično moč. Skrbi so prerasle v pravo moro, ne veste pa, kako se izvleči iz zapletene situacije. Verjemite, da premorete več kot dovolj energije, ki vam bo pomagala, da boste razrešili težave.

Lev

Če nekatere stvari v zvezi ne izpolnjujejo vajinih pričakovanj, jih boste vezani danes lahko uspešno spremenili. Potrpežljivi boste in razumevajoči, kot že dolgo ne. Samski pa imate danes dobre možnosti, da bi našli ljubezen tam, kjer je ne pričakujete. Vaše čustveno življenje bo kot vrtiljak.

Devica

Včasih je težko izpovedati čustva, potem pa nenadoma vse naenkrat pride ven. To bo za vas trenutno velik izziv. Poskusite premagati strah in povejte vse, kar že nekaj časa zadržujete v sebi. Ko vas bodo prosili za mnenje, to storite direktno in brez razmišljanja, da boste koga razočarali.

Tehtnica

Danes bodo na dan prišla stara čustva, zato boste še bolj občutljivi. Tisti, ki ste že v partnerskem odnosu, se o tem pogovorite s partnerjem. Videli boste, da bo razumel vaše občutke. Samski pa boste te stvari raje obdržali zase. Ni dobro, da zatirate svoje občutke, saj se ti le kopičijo v vas.

Škorpijon

Pričakujete večji znesek in to vam daje občutek gotovosti ter varnosti. Finance vas ne bodo skrbele, čeprav ste in še boste kar precej denarja zapravili za druženje in neobvezne nakupe. Lahko pa računate tudi na pomoč družine. Optimistični boste, prepričani, da boste uspešni v vseh okoliščinah.

Strelec

Vezani boste tavali z glavo v oblakih ali na več mestih hkrati, zato boste zelo neprevidni. Vsekakor vam bo bolj všeč to, kot pa da bi preveč mirovali. Samski pa boste spoznali, da je vse odvisno od prave izbire besed in da gre le za trenutni padec. Vsekakor pazite, da ne bo prišlo do nepotrebnih nesporazumov.

Kozorog

Občutiti utegnete rahlo temačen vpliv, ki vas lahko sooči s krizo ali pa nujno preobrazbo. Čas bo primeren tudi za razčiščevanje zadev, zato nikar ne odlašajte. Posvetite se vsemu tistemu, kar imate radi, saj vas bo le to sprostilo in ponovno priklicalo nasmeh na obraz. Ostanite na realnih tleh.

Vodnar

Skrajni čas je, da se vezani osredotočite na vprašanje, kaj vas v tem odnosu najbolj osrečuje in kaj vam pri partnerju pomeni največ. Kasneje se o tem tudi pogovorita. Samski se boste počutili ujeti v vseh obveznostih, zato boste mnenja, da se ne posvečate dovolj svojemu ljubezenskemu področju.

Ribi

Po glavi se vam bodo podile razne misli. Pravzaprav bo nastala prava zmeda, ki je kar ne boste mogli ukrotiti. Še posebej v zadnjem času imate v vašem vsakdanu čisto premalo sprostitve, kar vztrajno načenja vaše živce. Če niste športnik po duši, se vsaj večkrat odpravite na sprehod.