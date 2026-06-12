Današnji horoskop: tehtnice ne rinite v težave, vodnarji boste čutili novo moč

Oven

Znašli se boste v središču pozornosti, kar vam bo nadvse godilo. Že dolgo niste bili tako občudovani, zato bo to dogajanje v vas prebudilo nekaj povsem novega. Po dolgem času boste spet verjeli vase, brez težav pa se boste spopadli tudi z izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti.

Bik

Planeti vam bodo danes naklonjeni. Morda boste razmišljali o tem, kako se lotiti določenih odnosov, ki so jih v zadnjem času načeli konflikti. Ne odlašajte predolgo, saj bodo v nasprotnem primeru zamere le še globlje. Pri delu boste opravili obveznosti brez večjih zadržkov in omejitev.

Dvojčka

Čeprav niste pretirano leni, obožujete spanec. Budilka vas bo danes spravila ob pamet. Globoko vdihnite in kot bi mignil boste pripravljeni na nov dan. Za dobro jutro si privoščite skodelico dobre kave in vaše misli bodo prebujene. Naredite si seznam obveznosti, ki jih želite opraviti čez dan.

Rak

Pripravljeni ste končati odnose, ki ne izpolnjujejo vaših čustvenih kriterijev ali pa vas prekomerno utrujajo in izčrpavajo. Dovolj boste imeli zakulisnih iger in neiskrenosti. Skrivnosti boste želeli spraviti na površje, povrniti gotovost in jasno spoznati, kaj drugi želijo od vas in ali jim to lahko nudite.

Lev

Znova boste nadaljevali s pridnostjo pri zadanih obveznostih. Vse stvari bodo morale biti na svojem mestu. Ne pretiravajte. Prav je, da ste natančni, toda vse ima svoje meje. Včasih je prav, da opravimo obveznosti površno, saj jih tako lahko oddamo v načrtovanem roku. Premislite, kaj se vam bolj izplača.

Devica

Dan bo kot nalašč, da se lotite projekta, o katerem ste že dolgo premišljevali. Razmišljanje končno spremenite v dejanja in presenečeni boste, kako bodo stvari kar same od sebe stekle. Če ste po naravi bolj umirjena in sproščena oseba, boste začutili naval nove energije.

Tehtnica

Vse, kar boste danes počeli, utegne imeti nekoliko grenak priokus, zato ne rinite v težave. Ljudje v vaši okolici bodo nekoliko negotovi, zato jim ne poskušajte česarkoli vsiljevati. Nove poti vas ne bodo pripeljale daleč, zato raje malo počakajte, preden se boste podali v nove avanture.

Škorpijon

Danes boste razrešili veliko skrbi in težav, ki so vas pestile v zadnjem času. Čaka vas zelo družaben dan, poln pogovorov. Ugotovili boste, da imate okoli sebe ljudi, na katere se lahko dejansko zanesete; vedno in povsod. Pazite na to, kako sumničavi ste v resnici. Zaupanje je temeljno, naučite se tega.

Strelec

Energija bo usmerjena v socializacijo in v dobro zabavo. Spoznali boste pomembne ljudi ali ljudi, ki bodo vplivali na vaše domače življenje. Če boste bili povabljeni na druženje, zabavo ali samo na preživljanje mirnega večera z neko osebo, potem vložite nekaj truda v to, da boste našli čas.

Kozorog

Danes boste lahko uživali in cenili svoje življenje. Še posebno boste ljubeči do prijateljev ali ljubljenih. Nekdo bo pohvalil vaš okus ali nek vaš predmet. Vsekakor vrnite pohvalo in pričnite pogovor. Odkrili boste, da imata veliko skupnega. Nikoli se ne ve, mogoče pa bo to pričetek novega razmerja.

Vodnar

Dan bo zelo pester. Čutili boste potrebo po izražanju čustev in želja. Morda se boste odpravili na izlet ali pa se boste lotili novega športa. Zagotovo vam ne bo dolgčas, zato se veselite današnjega dne. Globoko v sebi boste čutili novo moč in energijo. Pozornost boste danes namenili svoji družini.

Ribi

Čas je, da se poiščete, da boste lahko odgovorili prijateljem in partnerju na vsa vprašanja. Vstopite v razmerje s prenovljenim občutkom ljubezni in sočutja. Pravi preporod v razmerju se lahko zgodi, če boste pripravljeni poskusiti nove ali drugačne pristope do težave. Zaupajte svoji intuiciji.