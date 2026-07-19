Oven

Bodite odprti za vse možnosti. Naleteli boste na nekoga, ki vam bo posredoval uporabne informacije. Ne boste se še takoj zavedli, kako pomembne so za vas, a bodo imele dramatičen vpliv na vaše življenje. Pripravite se na vse. Za vas bo lahko bil današnji dan zelo zanimiv.

Bik

Vaša čustva do prijateljev in ljubljenih bodo globlja kot običajno, tudi čustveni odzivi na življenje bodo bolj intenzivni. Potreba po deljenju, dajanju in sprejemanju ljubezni bo v tem obdobju zelo močna. Želeli boste biti sprejeti in zaželeni. Spoznali boste, da morate več časa preživeti v bližini ljubljenih.

Dvojčka

Pred vami so pomembni dnevi. Na področjih, kamor ste v zadnjem času vlagali veliko truda, bodo lahko že danes vidni pomembni premiki. Prav lahko, da boste prijetno presenečeni. Glede dela boste danes in v prihajajočih dneh pričeli razčiščevati vprašanja, ki vam kratijo spanec.

Rak

Potegnite občutek po varnosti iz vaših idealov in se sprostite s prijatelji. Nujno potrebujete spremembo. Vaša želja, da bi spremenili vaš način življenja, bo postala še bolj močna. Hrepenite po nečem novem, drugačnem, unikatnem. Želite si novega romantičnega razmerja.

Lev

Vaši prijatelji in bližnji ter partner bodo imeli danes še posebej pomembno mesto v vašem življenju. Spoznali boste, koliko cenite in potrebujete njihovo ljubezen ter podporo. Zaradi tega boste še posebej vzburjeni. Sprožili boste razmerje, v katerem boste poskrbeli za podporo in občudovanje.

Devica

Zdi se prelahko, da bi preprosto ubrali pot skozi vse. Ugotovili boste, da v vsakem vašem razmerju počasi izgubljate moč. Več kot boste zahtevali, na več upora boste naleteli. Umaknite se za nekaj časa, to bo še najboljša strategija in težava bo najverjetneje sama zbledela.

Tehtnica

Danes boste nepričakovano naleteli na neko osebo. Lahko bo zelo privlačna ali ne toliko, a nikar je ne odslovite, čeprav boste mislili, da ni primerna oseba za vas. Iz določenega razloga vaju bo vesolje predstavilo prav danes. To ne bo samo priložnostno srečanje, obstaja tudi stvar, ki se ji reče usoda.

Škorpijon

Planeti tudi danes ne bodo naklonjeni prijateljskim in družinskim odnosom. Prepiri so vidni tako v partnerstvu kot pri delu. Osredotočite se na obveznosti. Razum bo na vaši strani, zato se boste kljub zapletom uspešno lotevali novih izzivov. Ne pozabite na načrtovanje porabe vaših sredstev.

Strelec

Napolnite telo z energijo, prav tako pa poskrbite tudi za veselje in dobro počutje. Danes se odločite za nov začetek. Pripravljeni boste na akcijo, ki pa je ne boste dočakali, če sami ne boste naredili nič za premik naprej. Doma bo mirno, zato se boste morda celo rahlo dolgočasili.

Kozorog

To bo obdobje kritičnih odločitev in prehoda na novo stopnjo. Zgodila se bo velika sprememba v vašem življenju, konec dolgoročnega razmerja ali pričetek novega. Pravzaprav ne bo nič nenavadnega, ko se bodo zgodile pomembne spremembe. Nikar ne pustite, da bi vas to potrlo.

Vodnar

Če iščete nekoga posebnega, da bi vam podal kakšen kompliment o vašem življenju, vedite, da bo energija primerna za zanimiva srečanja. Sprejmite vse ponudbe za druženje, ki bodo prišle. Nikoli se ne ve, kje se bo pojavila oseba, ki bo zamajala vaš svet. Vezani boste s partnerjem kovali dolgoročne načrte.

Ribi

Danes boste vi tisti, ki bo ustvarjal mir, da bo v vašem okolju vladala harmonija. To vam bo zelo pomembno. V ospredju bodo ljubeča razmerja, razdajanje in prejemanje ter pripadnost ljudem v vašem življenju, ki so dobri do vas. Vsekakor pa se morate sprostiti in uživati v vsakem dnevu posebej.