Oven

Vaše počutje bo danes prej slabo kot dobro, čeprav brez posebnega razloga. Globoko v sebi boste čutili žalost, ki pa bo najverjetneje izhajala iz čustvenega področja. Tu se namreč v zadnjem času nič ne odvija po začrtani poti. Morda si preveč želite uveljaviti svojo voljo. Bodite potrpežljivi.

Bik

Mogoče boste zaradi viška energije nekoliko preveč zahtevni ali pa si boste postavili nerealne cilje. Bodite bolj previdni, če boste počeli kaj nevarnega, da se boste izognili tveganju. Danes vas bo vodila intuicija, prepustite se, in morda boste prav s pomočjo duhovnega vodenja spremenili neke stvari.

Dvojčka

Ne obremenjujte se s težavami. Če si želite resne zveze, je prav mogoče, da jo boste našli ravno danes. V vsakem primeru pa velja, da je potrpljenje tista sol, ki bo začinila vaše današnje ljubezenske uspehe. Vezanim se bo resnično splačalo potruditi, da bi partner razumel, zakaj si nekaj tako zelo želite.

Rak

Če se vam zdi, da je neka oseba prekoračila meje, ji lahko brez zavor to tudi poveste. Vso pravico imate, da se postavite zase, saj življenje od vas to tudi zahteva. Če boste storili tako, bodo ljudje na vas gledali s spoštovanjem. Poskrbite pa, da jim ga boste tudi vračali. Naredite več za svoje zdravje.

Lev

Materialno stanje se bo danes malce izboljšalo, saj boste imeli več sreče in tudi vaše počutje bo boljše. Pričakujte, da boste na poslovnem področju veliko uspešnejši, vendar se bodo pojavili določeni zastoji na zasebnem področju. Pokažite, da ste sposobni in da se lahko spoprimete z vsako težavo.

Devica

Danes za vas ne bo najbolj prijeten dan. Še posebej v prvi polovici dneva boste pesimistični, zdelo se vam bo, da vam gre vse narobe. Najbolje bi bilo, da prekinete z vsem, kar počnete in se odpravite stran od vsega, kjer boste sami s svojimi mislimi. Zbistrili si boste glavo in si odpočili telo.

Tehtnica

Spoznali boste, da ves čas ravnate tako, kot hočejo drugi. Čas je za spremembe. Ugotovili boste, da niste tako nemočni, kot se vam je do zdaj zdelo. Sprejmite spremembe pozitivno naravnani in brez strahu. Razmišljali boste tudi o denarju, ki ste ga privarčevali. Dobili boste neko novo idejo.

Škorpijon

Danes si boste želeli predvsem samote, zato niti ne boste odgovarjali na klice in povabila prijateljev. Še posebej, če morate predelati določene zadeve na čustvenem področju, bo ta čas nadvse koristen za vas. Brez slabe vesti se lahko sprostite. Uživajte sami s seboj in v miru. Ne razmišljajte preveč.

Strelec

Danes lahko računate na pomoč ali nasvet izkušene in sposobne osebe, ki vam bo pomagala, da se boste izvlekli iz zagate. Kljub temu pa bo na vas, da sprejmete odločitev in vzamete stvari v svoje roke. Ne igrajte žrtve, saj s tem ne boste nikogar prepričali. Življenje je vaše in le vi lahko opravljate z njim.

Kozorog

Danes boste zelo dobre volje in vsako delo boste opravili z igrivostjo in optimizmom. S samim zaslužkom se ne boste kaj preveč obremenjevali. Zaradi vašega pozitivnega zagona boste začeli razvijati tudi nekatere talente, na katere ste pozabili. Tudi zvečer se boste počutili čudovito in sproščeno.

Vodnar

Z nečim se nikakor ne boste mogli soočiti, čeprav se boste trudili na vso moč. Bolj ko vam bodo želeli predstaviti resnico, bolj vztrajno si boste zatiskali oči. Potrudite se, da date, zato vsaj za danes vse skrbi na stran in se prepustite vsemu tistemu, kar v vas prebudi pozitivne občutke.

Ribi

Nesporazumi z vašo okolico se bodo kar vrstili. Doma že dolgo niste zadovoljni s stanjem in veliko stvari je, ki vas bodo danes še posebno motile. Če se boste odločili, da boste izboljšali finančni položaj, boste morali nekaj spremeniti in se nečemu odpovedati. Dobro se naspite, sicer boste nemirni in razdražljivi.