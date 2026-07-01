Oven

Dan bo dokaj naporen, toda nizali boste uspehe, vztrajali pri začetih poslih in jih tudi uspešno uresničevali. Popoldanske ure bodo prinesle nove priložnosti, a tudi poglobitev in učvrstitev pomembnih področij. Dobro boste služili in spretno razpolagali z denarjem, imeli pa boste tudi zelo dober občutek za investicije.

Bik

Finančno in poslovno nestabilno obdobje je za vami, zdaj se vam bo ves trud povrnil. Ponudite svoje usluge, delo ali znanje nekomu, ki vodi drugo podjetje. Nezaposleni se boste kmalu zaposlili, a potrebni bodo hitra prilagoditev novemu delovnemu mestu in korektni odnosi s sodelavci. Ne bojte se sprememb.

Dvojčka

Pričakujte, da bo vaša zagnanost in vztrajnost pri opravičevanju stališč pripeljala samo do sporov in nesoglasij. Ko boste začutili, da se mora nekdo pred vami nenehno opravičevati in braniti, odnehajte. Z vojno ne boste dosegli nič, razen izgube. Danes bodite kar se da potrpežljivi in šele jutri poiščite prave odgovore.

Rak

Srečo, želje, veselje in vašo usodo delite danes z drugimi. Dokler ne boste zašli iz normalnih mej, bo to dober čas. Izražajte vaša čustva, bodite prijazni do drugih in obenem tudi prizanesljivi sami do sebe. S takim razpoloženjem se vam na ljubezenskem področju ne bo treba za nič bati.

Lev

Ste zelo strastni, pozorni, vaši odzivi so nagonski in čustveni. Spletna sporočila, telefonski klici in pogovori so koristni za oba, kot tudi zelo produktivni. Če se vam zdi prav, izražajte čustva ter občutke in ne obžalujte ničesar, nobene besede. Vajino razmerje se bo s tem le še bolj poglobilo.

Devica

Uspelo vam bo združiti strast, vizijo in dobro organizacijo. Zelo boste zanesljivi in ambiciozni, ne bo vam primanjkovalo niti smisla za praktično. Ampak ne pričakujte pomembnejših poslovnih premikov, temveč se pripravite na oslabljeno navdušenje. Begale vas bodo nepreverjene informacije in majhne laži.

Tehtnica

Pričakujte dobro poslovno obdobje, v katerem boste zelo osredotočeni na delovne naloge, zato boste v krajšem času opravili več dela in boste tudi učinkovitejši. Vaša priljubljenost bo iz minute v minuto večja, zato boste brez težav našli podporo, če boste poskušali koga navdušiti za novosti.

Škorpijon

Zelo dobro se boste znašli pri nalogah, ki zahtevajo organizacijo, odgovornost in samostojnost. Nek pogovor bo povečal vaše poslovno upanje. Preden se boste začeli veseliti, pa se prepričajte o resnosti tujih namer. Pri delu z ljudmi boste blesteli. Nasmeh in ljubeznivost bosta dovolj za podporo vplivnih oseb.

Strelec

Svoje prijatelje in družino ste v zadnjem času postavljali na stranski tir. Vaš življenjski ritem so narekovale delovne obveznosti, pozabili pa ste se vprašati, kaj vam v življenju resnično največ pomeni. Premislite, kdo je bil z vami v časih, ko vam je bilo najtežje. Stopite korak nazaj, pokličite osebe, ki vam veliko pomenijo.

Kozorog

Dan ne bo pravi za načrtovanje in odločitve. Težko bo ugotoviti prave poteze, še posebno pri ljubljeni osebi. Zato boste še bolj zmedeni in ne boste vedeli, kam trenutno greste v vašem življenju. Nadzorujte izpade in obnašanje. Zapomnite si, jutri bo že nov dan, ki vam bo prinesel čisto nov pogled na stvari.

Vodnar

Nekomu bi radi priskočili na pomoč. Vsekakor bi bil to pravi korak, kajti nekdo močno potrebuje vašo podporo. Pazite le, da ne boste pretiravali. Pomagati nekomu ne pomeni postoriti vse namesto njega, zato ne bodite vsiljivi in ne kažite preveč svoje ambicioznosti. Raje predlagajte pot do rešitve in se potem umaknite.

Ribi

Posvečali se boste organizaciji projektov in vsi izzivi, ki jih boste deležni na tej poti, vas bodo navdihovali in polnili z novo energijo. Mnenja drugih vam ne bodo pomenila nič, če ne bodo podkrepljena z dokazi. Zelo zahtevni boste. To strogost in delovno zagnanost bodo drugi cenili in vaš ugled bo rasel.