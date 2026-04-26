Oven

Postali boste bolj tolerantni, zato boste tudi bolj mirno in odprto gledali na pravi smisel dogajanja okrog vas. Vaši družinski odnosi še vedno niso idealni. Skrbi vas, da bodo finančne težave še bolj pripomogle k medsebojnem oddaljevanju. A v primerjavi s preteklim obdobjem vseeno lahko opazite kar precejšen napredek.

Bik

Pustite intuiciji, da vas vodi. Če boste imeli vse točno začrtano, se zna zgoditi, da se vaši načrti ne bodo uresničevali. Ne razmišljajte preveč, poslušajte raje svoje srce in se prepustite. Ne bodite razočarani, če uspeh ne bo prišel ob pričakovanem času ali v pričakovani obliki. Na pravi poti ste, na okoliščine pa ne morete vplivati.

Dvojčka

Danes se boste prepustili pristnim čustvom in inspiraciji. Če se boste vsaj malo potrudili, boste lahko naredili pozitiven vtis na okolico. Neki dogodki bodo sicer prinesli slabo voljo ali celo jezo, vendar boste hitro umirili razgrete strasti. Kljub vsemu ne boste naredili ničesar, kar bi kasneje obžalovali.

Rak

Danes boste lahko uživali in cenili svoje življenje. Še posebno boste ljubeči do prijateljev ali ljubljenih. Nekdo bo pohvalil vaš okus ali vaš predmet. Vsekakor vrnite pohvalo in pričnite pogovor. Odkrili boste, da imata veliko skupnega. Nikoli se ne ve, mogoče pa bo to pričetek novega razmerja.

Lev

Če boste obdržali svežino v vašem razmerju, bosta s partnerjem bolj zadovoljna, zato se nikar ne umaknite in skrijte v svoj svet. Izogibajta se ustaljeni rutini in vsak trenutek delajta, kar vama bo ustrezalo. Prepustita se toku in ne načrtujta več toliko. Že sporočilo s fantazijo bo dovolj, da se bo iskrica spet vnela.

Devica

Reševati se bodo začele tudi težave na vašem čustvenem področju. Če sta s partnerjem razdvojena, so ti dnevi še posebej primerni za sklepanje kompromisov. Res pa je, da bo izražena potreba po popuščanju, zato nikar ne vztrajajte v nečem, kar nima smisla za nikogar. Ponos pustite ob strani.

Tehtnica

Čisto kratka pot vas še loči od zmage, zato nikar ne obupajte. Morda še vedno niste odkrili prave poti do cilja, vendar se mu kljub temu vztrajno približujete. Obstaja velika verjetnost, da se boste danes zagledali v neko osebo, ki vam utegne povsem zmešati glavo. Še posebej vezani se pazite.

Škorpijon

Dobili boste nasvet od nekoga starejšega. Ko boste želeli nekaj narediti, boste naleteli na nekoga z avtoriteto, ki vam bo povedal, kaj nekdo drug misli o vas. Pozorni bodite na nasvet. Obstaja pa tudi druga stran zgodbe, ki bi jo mogli vzeti v obzir, če želite, da se bodo stvari postavile nazaj v ravnovesje.

Strelec

Z navdušenjem se boste prepustili romantiki in strasti. Srečno vezani ne pričakujte pomembnejših sprememb. Imeli boste dinamično družabno življenje in čeprav boste občutili privlačnost do nekoga drugega, se ne boste spustili v eksperimentiranje. Samski par boste nekoliko izbirčni glede primernih kandidatov.

Kozorog

Vezani boste za nasvet prosili starejše sorodnike. Zelo zanimivo vam bo, ko bodo razlagali, kako je bilo v njihovih časih, vendar se vam bo zdel nasvet neuresničljiv. Zavedajte se, da nosijo veliko modrosti. Samski pa boste polni energije, ki jo boste uporabili za spogledovanje z vsemi okoli vas.

Vodnar

Sprejemali in izžarevali boste čudovito energijo, uspešni boste na vseh področjih. Počutili se boste odlično. Želi boste sadove svojega dela, uživali boste. Notranji boj, ki vas je omejeval še nedolgo nazaj, bo danes le še preteklost. Ne zapirajte se več vase, saj za to nimate nobenega pravega razloga.

Ribi

V ozračje se utegneta danes naseliti stres in nemir, zaradi česar se boste težko posvetili opravkom in obveznostim, ki si jih boste zadali. Kljub temu pa nikar ne izgubite živcev, saj vam bo prej ali slej uspelo zaključiti z vsem načetim. Ohranite dobro voljo in pozitiven pristop.