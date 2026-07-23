Oven

Ne dobi vsaka oseba dostopa do vašega srca. Tiste, ki jim to uspe, nato postavite še pred test. Sedaj je čas, da ločite diletante od resničnih bojevnikov. Če ste v vezi, vedite, da ste lahko le polovica enkratnega para. Bodite realni. Zvezde pravijo, da se morate malo razdati, ker se vam bo splačalo.

Bik

Začnite uporabljati svoj um in telo. Peš se odpravite v kino na ogled kakšnega filma. S kolesom se odpeljite v umetnostno galerijo in si oglejte skulpture. Kdo ve? Po poti bi lahko naleteli celo na novo romantično navezo. Vsekakor se odpravite na pot samozavestni, da vas bodo zagotovo opazili.

Dvojčka

Odnosi v družini bodo odlični, z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij ali sprehajanju po naravi.

Rak

Koliko minut lahko upate, da vas bo nekdo poklical? Resnica je, da veliko. Ampak, ali si lahko to tudi privoščite? To je sedaj vprašanje. Ali pokličite to osebo ali pa vstanite iz kavča in pojdite ven. Vsekakor se morate malo zabavati. Če se boste skrivali doma, vam ne bo nič boljše, prej nasprotno.

Lev

Zelo pomembno rešitev boste dosegli z dogovorom, ki ga boste sklenili prav danes. V celoti boste zadovoljni. Neomajni boste in nihče ne bo mogel vplivati na vas in vaše odločitve. Mislili boste s svojo glavo. Zvečer pa se le malce sprostite in si naberite nove energije za nove dogovore.

Devica

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi.

Tehtnica

Danes boste našli odlično rešitev za organizacijo določenega projekta. Nekaj stvari se bo zaradi tega povsem ustavilo, a ne pozabite na najbližje. Pričakujete lahko nekakšno dediščino ali drugo finančno pomoč. Povečal se vam bo apetit. Poskusite se prebiti mimo sladkarij in ne posegajte preveč po njih.

Škorpijon

Potrebujete samo en pravi pogled. Neka oseba se je dolgo upirala vašim čarom, a danes jih boste usmerili vanjo z direktno silo. Potrudite se, da bo vedela, kaj želite. Tisti v vezi pa se vprašajte, kdaj sta se nazadnje dobila s prijatelji. Ljubezen je božanska, ampak ne obstaja v praznini.

Strelec

Izmenjava zgodbic med samskimi je zmeraj zabavna, a pazite, da vse skupaj ne bo preraslo v neskončen krog pritoževanja. Obiščite nove kraje, le tako boste lahko doživeli novo romanco. Vezani, nihče nima popolnega življenja, tudi če je mogoče tako videti. Vzemite si nekaj prostega časa in ga izkoristite.

Kozorog

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Če se boste odločili za nakup, ki bo terjal velik kup denarja, raje prej preverite podrobnosti.

Vodnar

Razočarani boste nad prijateljem ali partnerjem, saj bo naredil nekaj, kar vam ne bo všeč. V ospredju bo samota, vaša čustva bodo oslabljena. Poglejte na situacijo še z drugega zornega kota in videli boste, da žrtvujete zadovoljstvo in ljubezen zaradi zadanih ciljev in vaših obveznosti.

Ribi

Nagnjeni boste k hitrim spremembam. Predvsem vezani se morate zavedati, da sta v odnosu vedno dva, nikoli en sam. Prisluhnite svojemu partnerju. Najbolje bi bilo, da bi ga vprašali, po čem hrepeni, a ne preložite vsega nanj, saj bi ga lahko zadušili s svojim vedenjem. Tudi samski boste izredno občutljivi.