Oven

S partnerjem se danes ne bosta strinjala, imela bosta različne poglede na zadeve. Vsak ima svoje predstave o nekaterih temeljnih življenjskih vrednotah. Morala se bosta še posebej potruditi, da bosta lahko normalno komunicirala. Na koncu boste videli, da vajine vrednote niso tako daleč narazen, kot se bo zdelo na začetku.

Bik

Doma ni vse tako lahkotno in harmonično. V ozračju obstaja napetost, ki se odraža v nesmiselnih družinskih prepirih. Ločite aktivnosti med otroki in spodbudite vašega partnerja, da se bo odpravil na kosilo s prijatelji. Danes vsem pustite svobodo, ki jo potrebujejo. Jutri boste spet vsi srečni, ko boste kosili skupaj.

Dvojčka

Za vas bo to zelo stresen dan. Vaše delovne obveznosti vas težijo, zaradi povečane odgovornosti, ki ste jo sprejeli. Dan se bo zdel neskončen, a še vedno ne bo dovolj ur, da bi vse pripravili za naprej. Pazite, da ne boste svoje tesnobe prenašali na druge. Če boste prijazni do njih, vam bodo pomagali.

Rak

Presežek čustev bo v vas, v enem trenutku boste čutili nevihto, v naslednjem pa modro nebo. Pazite, da vas ne bo preveč zaneslo skozi to burno obdobje. Najprej se prepričate, kaj čutijo drugi, preden boste kaj rekli. Raje se malo zadržite, ne podcenjujte situacije že vnaprej. Poiščite primeren način, kako rešiti stvari.

Lev

Osebno razmerje ali prijateljstvo vam bo vzelo več energije, kot je boste pripravljeni dati ali žrtvovati. Najverjetneje zaradi tega ne boste imeli dovolj časa zase, kar vas bo lahko razburilo. Če bo tako, potem stopite korak nazaj od vašega razmerja in si vzemite nekaj časa, da boste poskrbeli za osebne potrebe.

Devica

Danes boste zelo optimistični, polni upanja in usmerjeni v prihodnost. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Čas bo pravi za komunikacijo z navdušenjem, delite vaše načrte in sanje, postanite bolj dovzetni za misli in mnenja vam posebne osebe. Naredite to in lepo se boste imeli.

Tehtnica

Nakup, ki ga boste opravili danes, vas bo spodbudil k razmišljanju, posvetili se boste vašemu proračunu. Pravi čas bo za to, čeprav ste do sedaj finančno dobro poslovali in ne pričakujete nikakršnih izgub. Ne boste brezglavo zapravljali, ampak vas bo vodil zdrav razum. Pri nakupih si boste vzeli čas, o vsakem boste temeljito razmislili.

Škorpijon

Finančna situacija bo stabilna in bo še naraščala. Lahko se boste posvečali stvarem, ki so vam pomembne in ki si jih prej niste mogli privoščiti. Danes boste tudi izjemno uspešni pri zapletenih zadevah, s katerimi se že dalj časa ukvarjate. Čeprav do sedaj niste našli uspešnih rešitev, se bodo stvari spremenile na bolje.

Strelec

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše poslovno ali zasebno življenje.

Kozorog

Ne pustite, da bi vas nadležna nesoglasja pripeljala do čustvene zmede. Ne porabljajte energije za to. Če ne boste kontrolirali čustev, bi lahko izrekli težke besede, zato bodite previdni, kako se boste odzivali in vsakič premislite, preden boste spregovorili. Prav nesmiselno bi se bilo zaplesti v prepir.

Vodnar

Danes boste nekoliko odmaknjeni, kajti veliko časa boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite in pustite za seboj. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.

Ribi

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu, in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v ozir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba okolja lahko dela čudeže.