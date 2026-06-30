Oven

Če nekatere stvari v zvezi ne izpolnjujejo vajinih pričakovanj, jih boste vezani danes lahko uspešno spremenili. Potrpežljivi boste in razumevajoči, kot že dolgo ne. Samski pa imate danes dobre možnosti, da bi našli ljubezen tam, kjer je ne pričakujete. Vaše čustveno življenje bo kot vrtiljak.

Bik

Čas je, da dobite mnenja od drugih, povratne informacije o sebi in v povezavi z vašim življenjem. Razmerja vseh vrst bodo energična, z drugimi se boste dobro razumeli. Kompromisi bodo glavna tema, sodelovanju boste posvečali veliko pozornosti. Prišli boste v stik z osebo, ki bo vplivala na vaše življenje.

Dvojčka

Danes boste bolj preprosto reševali vsakdanje težave in našli boste tudi primerne rešitve. Zavest bo zelo dejavna, po glavi pa se vam bodo pogosto podile tudi nemirne misli. Zato boste zelo utrujeni. Odlično bi bilo, če bi se končno odločili za počitek. Ne razmišljajte preveč.

Rak

Ugotovili boste, da se neka zadeva končno razvija v pravo smer. Prav kmalu boste dočakali tudi spodbudo s strani prijateljev in družine. S tem pa boste dobili še dodatno energijo za trud. Prišel bo čas poln priložnosti in ustvarjalnih začetkov. Posvetite se zadanim ciljem in ne obupajte.

Lev

Hitro se boste prilagodili drugim, veliko boljše kot pa se bodo ostali vam. Danes boste polni razumevanja in topline. Sprejemali boste vse okoli sebe in pripravljeni boste pomagati. Ničesar tudi ne boste zahtevali, saj bo vaše bogastvo danes v dajanju in ne v jemanju. Zelo pohvalno, počutili se boste več kot odlično.

Devica

Občutili boste neko novo energijo in znali jo boste toplo predajati tudi naprej. Vaše počutje bo izjemno dobro. Spoznali boste, da ste pravzaprav živeli preveč tradicionalno. Neki načrti se ne bodo uresničili tako hitro, kot si boste želeli. Vsaka stvar potrebuje čas in vzemite to kot dobro lekcijo.

Tehtnica

V družbi domačih se boste počutili tako prijetno, da škodoželjnih ljudi okoli sebe sploh ne boste opazili. Končno boste verjeli vase in to bo za vas velika sprememba. Na finančnem področju pa ne boste preveč uspešni, saj vas bo nek nakup preveč stal. Premislite, kako boste rešili nastalo situacijo.

Škorpijon

Na poslovnem področju si boste lahko kar malce oddahnili, saj vam bo dan prinesel dobre novice in kar velik uspeh. Vstopili boste v obdobje, ko boste samo pridobivali. Nagrajeni boste bili v obliki slave, denarja in uspeha. Bodite pripravljeni sprejeti več, kot pa ste sploh kdaj pričakovali.

Strelec

Danes bodo vidni premiki na bolje. Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, pričakujte izboljšanje in razumevanje med vama s partnerjem. Razjasnili boste težave, ki so se pojavile v vajinem razmerju. Čutili boste olajšanje. Samski boste s svojimi misli daleč proč. Razmišljali boste o osebi, ki vam je izkazala pozornost.

Kozorog

Trenutno se učite nekaj novega, kar vam bo v veliko pomoč na dolgi rok. Čeprav so konflikti in nesporazumi naredili komunikacijo težko, boste dobili veliko moči iz vztrajnosti. Primanjkovalo vam bo energije in zanosa za druženje, zelo boste pod pritiskom, saj boste čutili, da se od vas preveč pričakuje.

Vodnar

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari.

Ribi

Če ne boste vedeli, kako se odločiti, enostavno izberite srednjo pot. Na koncu bo vsaka odločitev pravilna in dolgoročno vam bo vsaka prinesla uspeh in izpolnitev želja. Trenutno ste v precepu, nimate jasne predstave o svojih željah, a kmalu ne bo več tako. Kmalu boste zelo jasno vedeli, kaj si želite.