Oven

Na delovnem mestu se bodo pojavile nove priložnosti, ki pa jih ne boste mogli izpolniti. Pričakovanja bodo nerealna, zato namignite nadrejenemu, da vsega enostavno ne zmorete. Na finančnem področju bodite danes zelo previdni. Pred nakupom pojdite domov in premislite dvakrat. Ne prenaglite se.

Bik

Delo vam je prineslo ogromno stresa, kar pa posledično vpliva na vaše čustveno življenje. Živčnost in raztresenost boste vezani prelagali na partnerja, ki pa vam danes ne bo pustil več, da odgovornost prelagate nanj. Pričakujte spor, saj vaše vedenje ne bo najboljše. Skušajte se nadzirati.

Dvojčka

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv.

Rak

Bodite previdni. V službi se boste izolirali od vseh. Zdelo se vam bo, da vam zavidajo ali pa da vas ne sprejemajo takega, kot ste. Opustite negativne misli. Obnovite odnose pri delu. Tako si boste pričarali boljše delovno vzdušje. V finančnem okviru pa se bo odprla nova priložnost.

Lev

Današnji dan vam bo na področju ljubezni res naklonjen. Tisti, ki ste vezani, boste končno izlili svoja čustva partnerju. Pokazali mu boste, kaj dejansko čutite in mislite. Prijetno bo presenečen, zato lahko pričakujete večer poln romantike in čutnosti. Samski boste danes pokazali še eno plat osebnosti.

Devica

Čutite, da na delovnem področju niste prišli tako daleč, kot ste dejansko mislili in si želeli. Dozdeva se vam, da si zaslužite več. Potrudite se in na previden način namignite nadrejenemu. Le tako bo možen premik. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet.

Tehtnica

Končno boste odprli novo poglavje v svojem življenju. S preteklostjo boste popolnoma pometli. Predali se boste svojemu partnerju. Zavedanje o tem, da je on pravi, vas bo doletelo šele danes. Samski boste danes prejeli sporočilo, ki vas bo presenetilo. Pazite na odgovor. Dobro pretehtajte vse možnosti.

Škorpijon

Danes boste spoznali nekaj novega glede poslovanja in financ. Toda vse niti ne bodo v vaših rokah. V projekt boste vložili ogromno truda. Nič ne bo narobe, če boste več zahtevali tudi od osebe, s katero sodelujete. Na delovnem mestu boste delovali samozavestno. Vzdušje bo odlično.

Strelec

Razmislili boste in ugotovili, da vaše vedenje ne pelje nikamor in da pravzaprav nimate konkretnega razloga za slabo voljo. V večernih urah boste ponovno dobili tisti pravi občutek ljubezni. Čutili boste, da ste ljubljeni, kar vam bo vrnilo nasmeh na obraz. Samski danes ne pričakujte temeljnih sprememb.

Kozorog

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki, a kmalu pričakujte spremembe.

Vodnar

Tudi danes boste samski razpoloženi za spoznavanje novih oseb. Pričakujte družabno popoldne. Spoznali boste nove ljudi, s katerimi boste lahko v prihodnosti gradili na odnosih. Naravnani boste k iskanju ljubezni. Povabila na zmenek lahko pričakujete tudi danes. Vezanim pa dan ne bo najbolj naklonjen.

Ribi

Za vas se bo največ dogajalo na poslovnem področju. Še posebno danes boste izredno dobro pripravljeni, zagnani in zaželeli si boste novih dogodivščin. Razmislite o dodatni izobrazbi oziroma prekvalifikaciji. Družili se boste s prijatelji, zato boste izredno srečni in priljubljeni. To bo odličen dan.