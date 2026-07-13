Oven

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite obzirni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Bik

V vaši naravi je, da želite vse vključiti v svoje plane. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbeča stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen, a bodite previdni, da ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge. Pomislite tudi nase.

Dvojčka

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Rak

Poskusite danes najti več spodbudnih in lepih besed, nasmehnite se in podarite komu kompliment. Dobro bi bilo, da bi se malo sprostili. Privoščite si nekaj novega, saj se zadnje čase gibljete po enih in istih starih vzorcih. Ne dovolite si, da bi vas nesoglasja na čustvenem področju spravila v slabo voljo.

Lev

Vezani, spontanost se vam bo vsekakor obrestovala, posebno ko bo prišlo na vrsto nekaj starih vprašanj. Poiščite rešitev! Samske pa bodo danes obkrožali ljudje, ki bodo prehitro spreminjali počutje in bodo hkrati izredno zahtevni. Izkoristite vsako priložnost in poskusite vse nekako zgladiti.

Devica

Spoznali boste, da nekdo nalašč misli in dela prav nasprotno kot vi. Situacija se bo še poslabšala. To situacijo bi morali rešiti ali pa jo vsaj dobro nadzorujte. Poskrbite za osnove, preden boste poskusili poskrbeti za kompromise z določenimi ljudmi v tej situaciji. Postanite bolj samozavestni in odločni.

Tehtnica

Bodite pozorni na svoje počutje in se ustavite, ko vam bo telo tako naročilo. Močna agresivna sila bo kar vrela na dan in želela, da nekaj naredite. Pazite, da boste ob vsem tem skrbni tudi do drugih. Najbolj pomembno po bo, da poskrbite tudi sami zase. Poslušajte svojo intuicijo in stvari se bodo izboljšale.

Škorpijon

Čustveno bi morali biti danes dobro. A ko bo prišlo do situacije, ko bo treba nekaj narediti, boste zelo neodločni. Izkoristite možnost, ki se vam bo ponudila. Najbrž ne boste želeli nič zamuditi. Poskušajte dobiti pravi koščke sestavljanke. A še najbolje bi bilo, če bi preizkusili vse in videli, kateri vam najbolj ustreza.

Strelec

Danes bo v zraku veliko napetosti, zato boste nemirni in nervozni, ker boste ravno pričenjali z nečim novim. Obkrožalo vas bo veliko ljudi, ki vas bodo spodbujali. Vsekakor pa morate stvari početi s pravim razlogom. Ne delajte stvari zaradi krivde, strahu ali obžalovanja. Ostanite na pravi poti zaradi pravih razlogov.

Kozorog

Na delovnem mestu se prepustite toku in videli boste, kam vas bo prinesel. Nikar ne rinite z glavo skozi zid, saj bi vam to nakopalo le nove težave. Vrata se vam bodo odprla, ko boste pripravljeni na to. Danes bodite še posebno osredotočeni na malenkosti, saj bodo ravno te najpomembnejše. Zvečer se posvetite partnerju.

Vodnar

Danes boste zelo zaposleni, a vas bo vseskozi vodila motivacija. Dobro veste, da boste za dodatno delo bogato nagrajeni, zato boste dali vse od sebe. Ne sprijaznite pa se prehitro z neko ponudbo, ki vam jo bodo dali, saj ozadja še ne poznate. Pogovorite se z neko osebo, ki ji zaupate.

Ribi

Vezani danes ne boste več zadržani in marsikaj vam bo šlo lažje z jezika. Pazite, da ne boste spet naredili napake. Samski pa boste nezadovoljni, zato poskusite narediti načrt, kako in kaj bi lahko spremenili. Težko se boste odločili, morda ste glede nečesa predolgo čakali. Dan bo pravi, da obrnete novi list v knjigi življenja.