Oven

Načrtujte stvari, ki jih lahko nadzorujete. Danes bo dober dan za analiziranje informacij in praktične spremembe. To bo tako na vsakdanji ravni kot tudi finančno veliko olajšanje za vas. Olajšali si boste stvari, ki so vas do zdaj motile. Predvsem pa ne pozabite na čas za počitek, potrebujete ga.

Bik

Pripravite se na težave. Odvisni boste od drugih ljudi in okoliščin, na katere ne boste mogli vplivati. Morda se boste znašli v položaju, ko boste morali sprejeti odločitev in jo takoj uporabiti v praksi. Čas ne bo najboljši za spremembe, čeprav bo motiv zanje izjemno močan. Bodite previdni in premišljeni.

Dvojčka

Tisti, ki ste v razmerju, boste tokrat vso pozornost naklonili zvezi. Začutili boste potrebo po zbližanju in to boste še najlažje dosegli z rednim sporazumevanjem s partnerjem. Samske pa bo zajela melanholija, ki vas bo čez dan še bolj potisnila v obup. Zaradi tega nikar ne spremenite načrtov.

Rak

Bližnji vas ne bodo razumeli in konec dneva bo lahko prinesel odkrit spor. Veliko se boste spraševali in si postavljali razna vprašanja, iskali boste odgovore in definirali svoje ljubezenske želje, cilje ter pričakovanja. Dan bo prepoln informacij in oseb, s katerimi boste delili svoja razmišljanja, stališča.

Lev

Hrepenite po boljših priložnostih. Ne pozabite, da vaš položaj zahteva dodatno vztrajnost in večjo stopnjo odgovornosti. Lepo je, ko se nahajate v družbi pozitivnih oseb, ki izpolnjujejo vaša pričakovanja. Zanos, ki ga boste začutili, bo napovedal novo zadovoljstvo in priložnost uživanja. Vzdržujte dobro kondicijo.

Devica

Če se boste pustili zamotiti, bodo zagotovo nastale težave. Oseba sicer ne bo imela slabih namenov, a na splošno ne slovi po svoji dobrosrčnosti. Bodite ji za zgled, ostanite mirni in osredotočeni. Vaš cilj je pomembnejši od aktualnega dogajanja, imejte ga ves čas pred očmi. Vaša zanesljivost ne bo ostala neopažena.

Tehtnica

Vaša intuicija bo danes na višku in vaše reakcije se bodo povsem ujemale z vsem, kar se bo dogajalo okoli vas. Večina ljudi se bo strinjala z vsemi načrti ali cilji, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobre energije. Vsi sedanji sporazumi bodo merilo za sodelovanje v prihodnosti.

Škorpijon

Bodite bolj prijazni, obrestovalo se vam bo. Pozitiven vpliv na okolico se bo pokazal tudi pri boljših medsebojnih odnosih. Še zlasti oseba v vaši bližini, ki ta hip res potrebuje malo spodbude, se bo kasneje izkazala kot močan zaveznik. Nikogar ne podcenjujte, to bi bila velika napaka. Večer bo prinesel določene razjasnitve.

Strelec

Danes si boste zaželeli večjih sprememb in novih začetkov na vseh področjih vašega življenja. Skušajte postati bolj drzni, aktivni in pogumni. To vam bo vsekakor pomagalo, da boste končno spremenili rutino v vašem življenju. Dan pa bo ugoden tudi za razmišljanje o novih idejah in za začetek nove aktivnosti.

Kozorog

Razmerja bodo danes še posebej vznemirljiva. Velik poudarek bo na pozitivnih lastnostih, ki jih boste pri drugih ljudeh še toliko bolj opažali. Vezani, ki imate za seboj naporno obdobje, si boste končno lahko oddahnili in se prepričali, da ste ravnali pravilno. Samski imate dobre možnosti za zanimiva nova poznanstva.

Vodnar

V prvi polovici dneva se vas še utegne polotili negotovost, vendar pa se bo to stanje izboljševalo, ko se bo dan bližal koncu. Proti večeru boste neprimerno bolje razpoloženi za sprejemanje raznih odločitev, zato se takrat le soočite z vsem, kar vas čaka. Ne pozabite na partnerja.

Ribi

Po včerajšnjem uspehu ne boste več dvomili, da je pot, ki ste si jo izbrali, prava. Prepričani boste, da lahko uspete. Dokazali ste, kako trmasti ste lahko v resnici. Danes boste priča modremu nasvetu, saj vam bo starejša oseba omogočila pogled z drugega zornega kota. Prisluhnite ji in ne bodite tako svojeglavi.