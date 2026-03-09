Oven

Vesolje vas bo iskalo, kar vam bo tudi zelo očitno pokazalo. Nikoli niste ponudili roke drugim, a ste sedaj vi tisti, ki mu drugi pomagajo rešiti nastalo situacijo. Seveda so prijatelji zato, da pomagajo. Samo nikar, ko bo vse rešeno, ne pozabite, kaj so storili za vas. Nikar ne pozabite nanje, ko bodo potrebovali vašo pomoč.

Bik

Pustolovščina bo stimulirala vaše možgane, dvignila bo vašega duha in najboljše od vsega, dala vam bo veliko novih priložnosti za ljubezen. Torej poskusite nekaj novega in drznega. Ne odločite se ravno za padalstvo, ampak za nekaj podobnega. Samo ne pojdite čez mejo. Ko bo prišlo do razmerja, se umirite.

Dvojčka

Danes se boste zavedli, kaj potrebujete, čutite in želite v vašem razmerju. Če ste v osebnem življenju nesrečni, bo to prišlo na dan in morali se boste s tem soočiti ter ugotoviti, kaj to povzroča. Drugače pa boste bolj strastni in ljubeči, vaše osebno življenje bo potekalo dobro. V tem času resnično uživajte in ga cenite.

Rak

Stvari se bodo počasi spremenile, ne spreglejte namigov. Vse, kar je nekoč bilo trdno in stabilno, bo sedaj majavo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive, a je včasih dobra tudi kakšna sprememba. V vašem življenju se bo pojavi nekdo, ki bo vse postavil na glavo. Le tako boste spoznali, ali ste z življenjem zadovoljni.

Lev

Vaša intuicija bo danes na vrhuncu in vaše reakcije se bodo povsem ujemale z vsem, kar se bo dogajalo okoli vas. Večina ljudi se bo strinjala z vsemi načrti ali cilji, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobre energije. Vsi sedanji sporazumi bodo merilo za sodelovanje v prihodnosti.

Devica

Danes boste počivali. Zdelo se vam bo, da ste svoje telo utrudili z negativizmom in pretiranim delom. Prav je, da se sprostite in si vzamete tisto, kar najbolj potrebujete. V popoldanskih urah lahko pričakujete obisk prijatelja ali sorodnika. Pogovori vam bodo pisani na kožo, saj se boste tako lahko otresli negativnosti.

Tehtnica

Morda boste malce osamljeni, zato si boste vzeli čas za premislek. Potrebovali boste prostor, saj boste razmišljali o tem, kako izboljšati življenje in kako čim bolj kakovostno preživeti čas. Ne pozabite na to, da imamo usodo v svojih rokah in da smo odgovorni za lastno srečo. Pogovorili se boste z osebo, ki vam je blizu.

Škorpijon

Zadnje čase zelo radi komplicirate, današnji dan pa bo ravno pravšnji, da poskusite poenostaviti vaše življenje. Upočasnite ritem in poglejte, kje ste do sedaj pretiravali. Ne ustavite se ob vsaki podrobnosti, tako ne boste mogli uživati. Poskrbite, da boste v prihodnje bolj spontani.

Strelec

Nekdo, ki vam je blizu, vam zelo zavida. Vse skupaj je čisto neškodljivo, a še vedno pazite na nenadne komplimente, ker verjetno ne bodo mišljeni dobronamerno. Ta oseba bi vsekakor želela biti v vaših čevljih, a najverjetneje ne bi mogla narediti, kar ste vi že končali. Enostavno nadaljujte svojo pot.

Kozorog

Ljubezenski namigi, ki jih boste dobili danes, so lahko pričetek enkratnega razmerja, ki bo obema prinesel bogastvo in ljubezen. Energija ljubezni bo močna, vajine želje se bodo ujemale, kar vam lahko zagotovi boljše temelje tistega, kar še prihaja. Včasih ste lahko svoj najhujši sovražnik s tem, da si postavljate ovire.

Vodnar

Današnji dan bo idealen za spremembo. To boste tudi začutili, ker se boste zavedli duševnih in čustvenih prednosti. Naš psihološki obraz zahteva, da se od časa do časa podamo v nove izkušnje, saj bi drugače obstali na mestu. Če ste deloholik, obstaja nevarnost, da boste pregoreli. Morali bi si vzeti tudi malo časa zase.

Ribi

Spoznavali in navduševali se boste nad ljudmi, s katerimi nimate veliko skupnega. Ta preskok iz vsakdanjosti in rutine vam bo zelo dobro del, saj ste precej naveličani enoličnosti v vašem odnosu. Pazite le, da ne boste šli predaleč in partnerju zamolčali še kakšne pomembne malenkosti vašega druženja.