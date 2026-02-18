Oven

Današnja energija se bo obrnila stran od vaših želja in k tistim, ki jih bodo imeli ljudje okoli vas. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Bik

Želeli se boste zabavati, čeprav niste dokončali svojih obveznosti. A te vam ne bodo preprečile, da bi vaše misli odtavale. Celo tako boste navdušeni, da si boste raje napletali načrte kot pa da bi se zares posvetili svojim današnjim zadolžitvam. Če boste že morali nekaj opravil pustiti nedokončanih, vsaj obvestite ljudi, ki so z njimi povezani.

Dvojčka

Danes boste pripravljeni končati odnose, ki ne izpolnjujejo vaših čustvenih kriterijev ali pa vas prekomerno utrujajo in izčrpavajo. Dovolj boste imeli zakulisnih iger in neiskrenosti. Skrivnosti boste želeli spraviti na površje, vrniti izgubljeno gotovost in bolj jasno spoznati, kaj drugi želijo od vas in ali jim to lahko nudite.

Rak

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča.

Lev

Danes se bodo pojavili prepiri tako z družinskimi člani kot z osebami na delovnem mestu. Dan poskusite nameniti samo sebi. Na področju dela boste danes res zadovoljni. Zdelo se vam bo, da opravljate svoje delo uspešno in da v njem uživate. Pokazali boste predanost, ki je do sedaj še niste. To bodo opazili tudi nadrejeni.

Devica

Dojeti morate, kaj si želite in s čim v obstoječi zvezi niste zadovoljni. V številnih pogovorih s partnerjem boste to tudi spoznali. Naredite prvi korak, nastopite iskreno in odprto, povejte vse, kar je bilo do sedaj neizrečenega. Sprejmite dejstva. Težko bo, a ne obremenjujte se več s težo vajinega odnosa.

Tehtnica

Ne boste več mogli ignorirati odgovornosti, ki jo imate do sebe, partnerja in odnosa, potrebno bo poravnati račune in odnos postaviti na bolj zdrave, stabilne noge. Če ste v odnosu, v katerem vam že dalj časa ne cvetijo rože, pričakujte dokaj izzivalen dan. Ne bojte se, saj boste končno izvedeli pri čem ste, po tem pa bo vse lažje in enostavneje.

Škorpijon

Zdelo se vam bo, da ste se zbudili kot novi. Čaka vas naporen dan, še posebej na delovnem mestu. Pazite na stres, saj bo na vas vplival predvsem zvečer. Popoldan si privoščite druženje s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Naporen delovnik vam je v zadnjem času to preprečeval, zato je skrajni čas, da se jim posvetite.

Strelec

Dan bo prinesel ugodje, čeprav se po vsej verjetnosti ne bosta mogla izogniti manjšim krizam družinskega ali poslovnega karakterja. Vse se bo zelo hitro rešilo. Vajin odnos postaja vse bolj stabilen. Malo več časa in truda vložite v medsebojno razumevanje in zvezde vam bodo lahko samo potrdile, da ste našli idealnega partnerja.

Kozorog

Ne sprejemajte pomembnih odločitev z ranjenim ponosom. Nasprotna stran bo dobro igrala in se sprenevedala. Jezilo vas bo njegovo podcenjevanje vaše inteligence, zato boste razmišljali tudi o maščevanju. Samski, všeč vam bo zelo čustvena, malce ranjena oseba. Pazite, da bo vaš način zapeljevanja čim bolj nežen.

Vodnar

Na delovnem mestu boste danes zasanjani. To bo lahko tudi posledica zaljubljenosti. Dela ne boste smeli odmisliti, saj drugače ne boste opravili vseh nalog v dogovorjenih rokih. Vaše misli bodo nenehno bežale proč od dela, zato se boste morali res potruditi, da jih boste lahko nadzorovali. Zdravje vam bo naklonjeno.

Ribi

V sebi boste imeli dovolj energije in zagona za prihodnost, delovali boste spontano. To vas bo popeljalo do manjšega uspeha, saj boste znali dobro izkoristiti priložnosti, ki se vam bodo ponudile čez dan. Prilagodljivi boste in pozorni na vse, kar se bo dogajalo okoli vas. Nekdo vas bo skušal speljati s prave poti. Ne nasedite.