Oven

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po svoji poti.

Bik

Znašli ste se v obdobju, ko se nikakor ne morete pohvaliti z napredkom in dobro voljo. Tudi danes boste samo slabe volje ali pa boste pričakovali neko rešitev, ki je ne bo od nikjer. Že kmalu se bodo razmere zelo izboljšale, tako da lahko že sedaj razmišljate o novih dolgoročnih načrtih.

Dvojčka

Sprostili boste določene blokade, ki vas že dalj časa omejujejo. Vendar pa vam bo to vzelo precej energije, zato se boste čez dan pomikali počasi in utrujeno. Pokažite malce več življenja, saj se boste teh blokad tako rešili veliko hitreje in čas bo za nove cilje ter načrte. To pa vsekakor potrebujete.

Rak

Dan boste začeli zelo optimistično, a se bo nadaljeval bolj žalostno, saj se boste nalezli prijateljeve slabe volje. Zvečer si boste zopet dovolili začutiti optimizem in vsaj za trenutek se boste nehali ubadati s prihodnostjo. Večer bo minil v znamenju novih načrtov. Sklenili boste tudi novo poznanstvo.

Lev

Končno se vam obetajo prave priložnosti na poslovnem področju. Oseba, ki vam že dalj časa pomaga, vam bo prav danes dala namig – ne spreglejte ga! Izkoristite dan za reševanje težav. Vaša odločitev bo vsekakor dobra, le ne dovolite, da bi drugi vplivali nanjo. Bodite odločni.

Devica

Čas bo idealen za osebna in prijateljska razmerja. Odprto in pošteno boste delili čustva, interese in skrbi z drugimi. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Sedaj bo čas za komunikacijo in delitev vaših načrtov in sanj. Ob vsem skupaj pa boste spoznali tudi prav posebno osebo.

Tehtnica

Zaradi govoric in politike v pisarni bo prišlo do kratkega stika pri poklicnih interesih. Nekdo ima močan cilj in se ne ozira preveč na to, kaj to pomeni za življenja drugih. Če boste kaj slišali o tem, naredite vse, kar boste lahko, da boste to ustavili, še preden bi stvari ušle iz rok. Tako se boste lahko zaščitili.

Škorpijon

Samski boste tudi danes ravnodušni. Prav bi bilo, da bi namenili več pozornosti svojim čustvom, saj na tem mestu prevladuje ogromno zmedenosti. Razmislite. Vezani boste zmedeni in zadržani. Čutili boste, kako vam notranji glas govori ne. Prisluhnite mu! Pazite na ljubezenske izpovedi.

Strelec

Skoraj nič ne bo potekalo tekoče, skoraj nič ne bo šlo po svoji poti, a nikar zato ne obupajte. Še naprej stremite k svojemu cilju, dosegli boste želen napredek. Sprememba okolja vam bo koristila, kot tudi vsem bližnjim okoli vas. Ne bodite tako ostri do sebe in spoznajte, da ste, kakršni ste..

Kozorog

Samski boste premišljevali o osebi, ki je še niste preboleli. Če ste nedavno nazaj končali odnos in če si o njem še vedno zastavljate določena vprašanja, je čas, da jih razjasnite. Le tako bo mogoča svetlejša prihodnost. Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, danes pričakujte ogromno predanosti in topline.

Vodnar

Danes boste žalostno spoznali, da vaša služba od vas zahteva več, kot pa ste zmožni dati. Domači razumejo, zakaj morate več pozornosti namenjati delu, zato ne imejte slabe vesti, se jim pa zvečer kljub utrujenosti skušajte posvetiti. Od neke osebe veliko pričakujete in ne bo vas razočarala.

Ribi

Danes boste zelo zaposleni, a vas bo vseskozi vodila motivacija. Dobro veste, da boste za dodatno delo bogato nagrajeni, zato boste dali vse od sebe. Ne sprijaznite pa se prehitro z neko ponudbo, ki vam jo bodo dali, saj ozadja še ne poznate. Pogovorite se z neko osebo, ki ji zaupate.