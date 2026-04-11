Oven

Napočil je čas, da se posvetite sebi in poskušate spremeniti vaš dosedanji pogled na svet. Izogibajte se nepremišljenim pripombam, kajti ne bi vam bilo všeč, če bi prav vas razglasili za odgovorno osebo in povzročitelja nekaterih nevšečnosti. Bodite premišljeni in pazljivi pri svojih dejanjih.

Bik

Nekaj se bo za vedno končalo, temu pa bo sledilo obdobje samote, ki ga boste izkoristili za razmišljanje. Marsikaj boste izvedeli o sebi. Veliko od tega vam ne bo všeč, vendar vedite, da imate še vedno čas, da se spremenite. Bodite zmerni, to vam bo prineslo zadovoljstvo. Razmislite, kaj boste delali v prihodnje.

Dvojčka

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako.

Rak

V medosebnih odnosih lahko danes nastanejo trenja, zato še bolj kot običajno brzdajte svoj temperament. Ta čas bo zahteval veliko potrpežljivosti in prilagajanja, zato nikar ne silite z glavo skozi zid. Vse se bo uredilo samo od sebe, ne da bi morali vi kaj posebnega storiti. Pazite na ljubezenske izpovedi.

Lev

Oseba, ki jo boste zavrnili, ne bo zadovoljna z vašim odgovorom, zato poskusite znova in z drugačnimi argumenti. Čeprav nimate občutka, da je zadeva v vaših rokah, se bo to kmalu pokazalo. Vezani pa ne boste vedeli, kaj storiti in kaj si želite. Postanite bolj samozavestni in odločnejši.

Devica

Odnosi z domačimi bodo dobri in spodbudni. Kar se bo začelo kot pogovor ob kavi, se bo hitro lahko razvilo v sodelovanje, skupne načrte in morda celo nekakšen družinski podvig. K temu bo pripomoglo dejstvo, da točno veste, kaj želite in jasno vam je tudi, kako to uresničiti.

Tehtnica

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Škorpijon

Danes se boste znašli v nekem čudnem stanju. Ne boste se mogli pravilno odločati in ne boste sposobni odločnega ukrepanja. Grozijo vam težave, zato bi bilo dobro, da dobro premislite o stvareh, preden ukrepate. Vezanim se dodatne težave obetajo tudi v partnerskem odnosu.

Strelec

Spet boste bolj prepričani vase in dan se bo za vas začel zelo lahkotno. Našli boste zelo preprosto in tudi učinkovito idejo, ki pa bo prave učinke pokazala šele kasneje, čez nekaj časa. Naj vas to ne ustavi. Rezultati ne bodo hitri, bodo pa vsekakor trajni in vredni potrpljenja, zato potrpežljivo.

Kozorog

Vezani se danes bolj potrudite in partnerju pokažite, kaj si želite. Stojte za svojimi odločitvami, sicer ne boste nikoli prišli do zastavljenega cilja. Samskim pa bo danes uspelo pridobiti pozornost neke osebe. Pazite le, da ne boste preveč hiteli, saj bi se lahko zapletli bolj, kot si želite.

Vodnar

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, izjemno majhne in premagljive.

Ribi

Vezani boste zelo negotovi v ljubezni, v odnosu s partnerjem pa se boste odzivali zelo ostro. To je sicer del vašega karakterja, saj želite ohraniti svobodo pri odločanju, a kdaj je treba tudi popustiti. Samski boste spoznali, da je vse odvisno od prave izbire besed. Vsekakor pazite, da ne bi prišlo do nepotrebnih nesporazumov.