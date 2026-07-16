Oven

Današnji dan vam bo omogočil nenadna odkritja in hiter razvoj dogodkov, zato se odzivajte na podlagi prvega občutka in se nikar ne obotavljajte preveč. Tako bi le izgubljali čas, vi pa ga morate nujno pridobiti. Če ne bo šlo drugače, delo potegnite pozno v noč. Kdaj pa kdaj je potrebno stisniti zobe in se žrtvovati.

Bik

Pred vami so denarne težave, zato previdnost pri financah ne bo odveč. Čeprav je čas nakupov, se ne prenaglite. Začnite previdno upravljati s svojimi financami. Danes bosta v ospredje stopila družinsko in družabno življenje. Vaša družabnost in želja po njej bosta na visokem nivoju. Konflikti v odnosih niso vidni.

Dvojčka

Zdelo se vam bo, da se še nikoli niste tako dobro razumeli z domačimi in s partnerjem. Uživajte v tej harmoniji, saj dobro veste, da odnosi niso vedno tako dobri. Vsesplošno počutje bo danes boljše, saj boste telo napolnili z novo energijo. Pri delu je sedaj čas za tvegane projekte, zvezde vam bodo zagotovile uspeh.

Rak

Vezani boste nekoliko bolj nagnjeni k dramatiziranju, zato bosta s partnerjem težko našla skupen jezik. Če boste pokazali vsaj malo zanimanja zanj, se bodo proti večeru težave razjasnile. Samski boste začutili željo po spremembi, všeč vam bo vse tisto, kar bo povezano z odkrivanjem novega in neznanega.

Lev

Danes bo na preizkušnji vaša samozavest. Izzval vas bo nekdo, ki v sebi skriva odlične adute. Predvsem bo spreten pri komunikaciji, zato pazite, da ne bo pridobil prevelike prednosti. Nato bi ga težko ujeli. Lahko pa računate na to, da so dejanja tista, ki povedo največ. Zdelo se vam bo, da vas nekdo ves čas opazuje.

Devica

Za vašim hrbtom se dogaja marsikaj, o čemer se vam niti ne sanja, zato danes namenite nekaj časa raziskovanju ozadja. Zelo verjetno se boste dokopali do zanimivih podatkov. Marsikateri vas bo zelo ujezil ali celo prizadel. Spoznali boste, kaj vse so ljudje sposobni narediti za slavo in dobiček.

Tehtnica

Pred vami je pomemben dan, ki vam bo lahko prinesel veliko spremembo. Odločitev, ki jo boste sprejeli, bo morda vsebovala kanček tveganja. Vse skupaj pa vam bo prineslo dolgoročno korist. Ves dan boste borbeni in tekmovalni, kar bo še dodatno vplivalo na končni cilj. A vseeno si nekje postavite meje.

Škorpijon

Komaj ste čakali, da si boste lahko oddahnili in današnji dan bo več kot primeren za to. Posvetite se družbi, ki jo že dolgo pogrešate in se nasmejte ob dobrem vinu. Na ljubezenskem področju se vam bodo morda danes uresničile skrite želje. Stopite korak naprej in naredite nekaj v tej smeri.

Strelec

Danes se boste posvetili nekemu odnosu, ki je bil zadnje čase močno izpostavljen vzponom in padcem. Bodite topli in nežni, ne pa zahtevni in pokroviteljski. To v vsakem človeku vzbudi strah in pritisk. Ne bojte se pokazati svoje nežne plati. Ta odnos boste zagotovo izboljšali, prijateljstvo pa boste še poglobili.

Kozorog

Poiščite moč pri svojem partnerju. Razmerje vam bo dalo veliko energije, vse dokler ne boste dopustili, da bosta zapadla v spor. V zameno bodite zaščitniški in pazite na hrbte tistih, ki jih imate radi, saj bodo to verjetno potrebovali. Pokažite, koliko vam pomenijo. Naleteli boste na dober odziv.

Vodnar

Čas bo pravi, da izločite vse nepotrebno in zastarelo v vašem življenju, še posebej če gre za nezdravo razmerje, ki vam preprečuje, da bi sledili svojim sanjam in željam. Za vse to boste bolj dovzetni kot ponavadi. Bolj jasno boste videli barvo drugih in lahko boste odkrili skrivnost neke situacije.

Ribi

Točno veste, kam vodi vaša pot in ne želite, da bi se kdo vmešal v vaše zadeve. Ob vsem bi lahko postali zlobni, posesivni ali nesramni do drugih. Vsekakor bo čas dober, da naredite, kar morate, sami in ne z drugimi. Napake narejene v naglici ali ego konflikti se bodo lahko pojavili zaradi vaše nepotrpežljivosti.