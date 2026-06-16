Oven

Danes boste pričeli uresničevati nove vizije na delovnem področju. Sprva preučite delovne obveznosti in šele nato pričnite z delom. Načrtovanje bo nujno, saj se boste drugače znašli v popolni zmedi. Delo bo od vas zahtevalo veliko truda, toda uspelo vam bo. Počutje bo danes malce slabše.

Bik

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli drugim ne bodo všeč. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Dvojčka

Manj se posvečajte materialnemu zadovoljstvu, več pa tistemu, kar vas čustveno in duhovno izpopolnjuje. Samski boste prišli do novih spoznanj, ki bodo povezana z vašo preteklostjo. Trenutno si želite več osebne svobode, zato namenite čas sami sebi. Vezani ste uspešno prišli iz konfliktnega obdobja.

Rak

Dan boste začeli sproščeno in brez skrbi, to razpoloženje pa se bo čez dan spremenilo. Popoldan boste izvedeli novico, ki vas bo šokirala. Sledili bodo dolgi pogovori, ki se bodo zavlekli dolgo v noč. Sledila bo slaba volja, ampak se bodo stvari uredile, saj boste sprevideli, da vaša beseda šteje.

Lev

Danes boste impulzivni, spogledljivi in malce nemirni, saj ste se znašli v nestabilnem in nepredvidljivem razmerju. Vezani, vaši prijatelji in ljubezenski partner se bodo obnašali čisto nepričakovano. Ohranite odprt um in bodite prilagodljivi, to bo v vašem razmerju še kako potrebno.

Devica

Vaša čustva bodo v tem obdobju na vrhuncu. Še posebej danes boste tako čustveni, da bo že kar težko, da ne bi vsem povedali, kako se počutite glede vsega. Lepo bo, če boste občutke spustili na dan, vse dokler boste pri tem previdni in boste jasno nakazali, komu so namenjena.

Tehtnica

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Škorpijon

V ospredju bo socializacija in ponovna vzpostavitev vezi s prijatelji in družino, ki jih že dolgo niste videli. Vzemite si nekaj časa in se posvetite tistim v vašem osebnem krogu, ki jih niste videli in slišali že nekaj časa. Oživeli boste tudi duhovno, samski pa boste morda spoznali pravo osebo zase.

Strelec

Tih razmislek vam bo danes pomagal. Posvetite več pozornost vašemu notranjemu svetu in temelju, ki podpira vse vaše zunanje aktivnosti. Čas bo pravi, da porabite nekaj več časa zase, malce pozabite na vse druge. Ugotovite, kaj vse vas osrečuje in tako boste v vaših razmerjih bolj zadovoljni.

Kozorog

Družinske obveznosti vas bodo zelo utrujale in izčrpavale. Ne boste pripravljeni na velike spremembe in nenehne zahteve ali nezadovoljstvo. Menili boste, da je bolje korakati po starih, utrjenih poteh. Soočali se boste z majhnimi, a pomembnimi napakami, ki jih boste opazili šele po končanem delu.

Vodnar

Vaši načrti se ne bodo odvijali na predviden način. Dogovori se bodo spreminjali, ljudje pa bodo odstopali od že dogovorjenega. Če boste sklepali nove dogovore, bodite še posebej previdni. Vaša sporočila bodo nejasna in ne boste dojeli smisla naloge, saj boste dobivali napačne in nepopolne informacije.

Ribi

Vaša želja po ljubezni in privrženosti bo močna, hrepeneli boste po užitku. Delovali boste na osnovi čustev in kreativnih impulzov, celo hitreje kot običajno. Če niste srečni z določenimi stvarmi v vašem osebnem življenju, bodo te teme prišle na dan. Lahko bo prišlo do napetosti v razmerju.