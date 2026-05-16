Današnji horoskop: škorpijoni imate veliko idej, dvojčki bodite previdni

Oven

Dobro poskrbite zase. Tako telo kot tudi um in čustva bodo potrebovala kvalitetno hrano, da boste lahko imeli kar največ od dneva. Radovednost oziroma želja po znanju vas bo pripeljala na sled ideje, iz katere bi lahko sčasoma razvili dodaten vir prihodka. Sprejeli boste odločitev, ki bo presenetila tudi vas same.

Bik

Poskušate spremeniti svoje vedenje, razpoloženje bližnjih pa se hitro spreminja. Najbolje bi bilo, da bi zadevam pustili čas. Ne poskušajte vplivati na določene odločitve. Naredite nekaj, kar bo pustilo velik in poseben vtis na vam drage ljudi. Ohranite dobro razpoloženje in mislite optimistično

Dvojčka

Ko boste morali reševati nesporazume, bodite previdni. Še tako dober namen vas lahko spravi v težave, če se zadeve ne boste lotili dovolj taktično. Finančno tudi še niste tam, kjer bi si želeli biti. Kljub temu pa se boste danes obnašali, kot da je izboljšanje že tik pred pragom. Utrnila se vam bo neka ideja, ki bi jo lahko razvili.

Rak

Danes boste kot prerojeni in polni novega zagona. Ker ne boste preobremenjeni z delom, si boste želeli druženja in aktivnega preživljanja prostega časa. Navdušeno boste klicali svoje prijatelje in zabavali jih boste s svojimi idejami. Podali se boste na neko povsem novo mesto, ki vam je bilo do sedaj neznano.

Lev

Srce samskih se bo danes prebudilo in dočakali boste svojih pet minut. Pametno izkoristite nocojšnji večer. Vezani boste danes nenavadno utrujeni. Morda bi si morali privoščiti kakšen premor ali pa vsaj več sprostitve v prostem času. Popoldne boste začutili pritisk tudi s partnerjeve strani.

Devica

Neko osebo si boste močno želeli ob sebi. Ugotavljali boste, kako bi vi izpadli v najlepši luči. Zaradi težnje k temu, da ste izbirčni in kritični do vsega, kar vidite, bi lahko ostali praznih rok. Torej tudi če ne bo vse poteklo čisto po vaše, poskrbite da bo vsaj vsaj do neke mere in enostavno uživajte v tem.

Tehtnica

Sreča, ki jo boste začutili, bo delovala kot spremenljiva kategorija. Previdno boste analizirali svoje in partnerjevo ljubezensko življenje ter iskali različne odgovore. Potrebovali boste več čustvene pozornosti in nežnosti. Z dobrimi zamislimi boste lahko ljubljeno osebo prijetno presenetili. Pokažite, da se razlikujete od drugih.

Škorpijon

Danes boste doživljali vsega po malo. Veliko idej boste imeli, kaj početi, vendar boste potrebovali spodbudo od nekoga drugega, da se boste česa tudi zares lotili. To bo pozitivno vplivalo na vaše zadovoljstvo. Če boste zgolj begali od cveta do cveta, pa bo tudi vaše razpoloženje nihalo v skladu s tem.

Strelec

Vaša samopodoba bo dobila spodbudo, ki vam bo več kot ugajala. Danes je pravi dan za kakšno delo, ki ste ga že dlje časa odlagali, saj vam bo šlo dobro od rok. Razpoloženi boste za pogajanja in za vse tisto, kar ste zadnje dni potiskali na stranski tir. Vsak mali uspeh vam bo le še prilil olja na ogenj.

Kozorog

Danes boste vezani izjemno čustveni. Obstoječe razmerje poglobite in vez med vama s partnerjem bo močnejša. Če ste prepričani, da je to razmerje tisto pravo, potem se vsekakor velja potruditi. Samskim pa dan ne bo prinesel večjih sprememb v ljubezni. So mogoče vaša merila previsoka?

Vodnar

Znašli se boste na točki, ko boste morali prisluhniti svojim lastnim čustvom in svojemu razumu. Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, boste dvomili vanj. Planeti danes ne bodo na vaši strani, zato pričakujte ogromno zmede. Sprva premislite pri sebi, šele nato zaupajte svoje občutke partnerju.

Ribi

Kar prekipevate od energije. Na dobri poti ste, da boste uresničili svoje načrte. Previdno, a sigurno stopate proti cilju, saj že dolgo veste, da nič dobrega ne pride k vam na hitro. Nekdo vam bo lahko velikodušno ponudil svojo pomoč, zaradi česar boste zelo čustveno odreagirali. Ne boste se niti malo dolgočasili.