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Avtor:
Siol.net

Sreda,
10. 6. 2026,
1.00

Osveženo pred

6 dni, 12 ur

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Sreda, 10. 6. 2026, 1.00

6 dni, 12 ur

Današnji horoskop: škorpijoni boste še bolj šarmantni, bike čaka nepričakovan užitek

Avtor:
Siol.net

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ženska, dekle, poletje | Foto Unsplash

Foto: Unsplash

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Oven

Povečane finančne zahteve in pritiski bodo lahko negativno vplivali na vaše razmerje in odnose. Predvsem bližnje bo lahko zelo skrbelo za vas. V takih trenutkih bosta vaš zdrav humor in optimističen pogled poskrbela za čudeže ter preprečila ostalim, da bi bili preveč pesimistični.

Bik

Nepričakovan užitek bo to obdobje naredil spodbudno in čudovito. Vaše razmerje bo postalo bolj igrivo, vi pa boste bolj pustolovski. Pričakujte svež čustveni začetek, morda boste vzpostavili nekaj novih navad, samo bodite prepričani, da bodo dobre za vas. Pričakujte nov naval romantike.

Dvojčka

Nagnjeni boste k temu, da boste sledili toku ljudi in situacij, privabljali boste, kar boste potrebovali in dopustili svetu, da bo prišel do vas. Ljubezen, čustveno zadovoljstvo in harmonija bodo prevladovali v vašem zasebnem življenju. Čas bo idealen za počivanje in za uživanje v družbi bližnjih.

Rak

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaše čustvene potrebe in želje bodo v ospredju. Hrepeneli boste po bližini in pripadnosti.

Lev

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Partner bo uresničeval vse vaše želje. Presenetil vas bo z zanimivim darilom ali z obilico svoje pozornosti. Samski boste letali s cveta na cvet.

Devica

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte takšni, kot ste.

Tehtnica

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Družabni dogodki vam bodo prinesli nove prijatelje.

Škorpijon

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra, ugodni vplivi bodo poudarili vaš šarm.

Strelec

Ne prelagajte svoje slabe volje na ljudi, ki so vam blizu. Če ste vezani, se izogibajte konfliktom. Partner vas ima že dovolj, težave med vama so vidne. Ne znašajte se nanj, saj vam želi samo pomagati. Samski boste dobili občutek, da ste spoznali osebo, po kateri hrepenite že celo življenje.

Kozorog

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vsi načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok. Vaša kariera je na dobri poti.

Vodnar

Današnji dan bo zelo naklonjen vezanim, saj se vam obetajo zanimiva srečanja. Samski pa bodite danes zelo previdni pri pogovoru z neko osebo, ki misli da ve vse in še več. Čeprav se vam ta nekdo ne bo zdel najbolj simpatičen, se mu le nasmehnite. Trdno stojte za svojimi prepričanji.

Ribi

Vsi bodo odmislili čustva, vi pa se boste ujeli, da se premikate v krogu. Verjetno zato, ker boste želeli poskrbeti za vse druge, šele nato se boste spomnili nase. Na koncu boste obupali. Spoznali boste, da se preveč razdajate. Pazite, da ne boste končali z manj, kot ste pričeli.

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