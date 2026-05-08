Oven

Samski boste še vedno iskali nekoga, ki bi vam bil pisan na kožo. Dobro poglejte okoli sebe, saj ste še vedno zaslepljeni. Prijatelj vam želi nameniti veliko pozornosti in ljubezni, vi pa tega ne opazite. Vezanim danes razvajanje ne bo ušlo. Navdušeni boste nad prejeto pozornostjo, vi pa boste očarali s humorjem.

Bik

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Dvojčka

Zdi se, kot da so okoliščine, vaš partner ali celo cel svet proti vam. Tako boste preobremenjeni od vseh zahtev, zunanjih pritiskov ali od vaših odgovornosti. Na vaše življenje gledate z resnim dvomom ali pesimizmom. Drugi vam ne bodo pomagali. Tudi če bodo poskusili, bi bilo morda najbolje, če bi bili danes sami.

Rak

Danes boste precej raztreseni. Razmišljali boste o oddihu, na naloge na delovnem mestu pa boste pozabili. Poskusite vsaj za trenutek izklopiti te misli, v nasprotnem primeru lahko pričakujete težave z nadrejenimi. Počakajte na konec delovnika, zvečer pa se svobodno prepustite svojim mislim in domišljiji.

Lev

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena, kot je recimo meditacija. Spoznali boste nove prijatelje iz oddaljenih krajev, s katerimi boste imeli iste interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebej intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje, da jih ne pozabite.

Devica

Energija bo usmerjena v socializacijo in v dobro zabavo. Spoznali boste pomembne ljudi ali ljudi, ki bodo vplivali na vaše domače življenje. Če boste bili povabljeni na druženje, zabavo ali samo na preživljanje mirnega večera z neko osebo, potem vložite nekaj truda v to, da boste našli čas. Recite da.

Tehtnica

Vaš navdih bo danes povečan. Danes boste veliko svojega časa porabili za analiziranje idej, ki se vam bodo porajale. Ste intuitivni po naravi, a danes bo vaše mišljenje delovalo na visokem nivoju. Zapišite si prav vse zamisli. Ne pozabite na papir in svinčnik. Vseh idej in sanj se boste kasneje želeli spominjati.

Škorpijon

Pripravljeni boste narediti malo večji rez v svojem življenju, še posebej na bančnem računu. Želite, da vse poteka v najlepšem redu, predvsem pa se želite manj razburjati okrog finančnih težav, okrog katerih se sedaj vrti celoten vaš obstoj. Morda vas bo nekdo vztrajno klical in pozival na sestanek.

Strelec

Samski boste danes nadvse privlačni. S svojo očarljivostjo boste lahko dobili vse, tudi pozornost neke osebe, ki vam je že dalj časa simpatična. Vezani se nocoj držite partnerja in družine. Le oni vas ne želijo videti na tleh samo zato, da bi se sami počutili bolje. Znebite se občutka, da ste odgovorni za srečo drugih.

Kozorog

Delovni dan boste pričeli zelo ambiciozno. Zdelo se vam bo, da boste danes res lahko dokončali vse začete projekte. Kar bodite optimistični. V finančnih okvirih lahko pričakujete denarno rast in oplemenitenje premoženja. To bo v vaše življenje vneslo veselje in radost. Prejeli boste dobre novice, ki bodo polepšale vaš dan.

Vodnar

Naloge, s katerimi se boste soočali, bodo na stranski tir vrgle vaše načrte o počitku. Vaše ambicije bodo narasle, želeli boste uresničiti vse svoje želje in cilje. Mislili boste, da si zaslužite več in da je nastopil trenutek za obiranje plodov minulega trdega dela. Vse to bo motiv, zaradi katerega boste še več delali.

Ribi

Veter sprememb se nevzdržno širi. To vi najbolje veste, saj ga že čutite. Dobili boste novo moč in nov zagon. Vaše besede bodo imele težo. Ljudje vam bodo prisluhnili, zamislili se bodo. Izrazite svoje misli in čustva – ko imate vsega enkrat dovolj, je pač dovolj. Zanimiv dan je pred vami.