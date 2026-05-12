Oven

V vaši naravi je, da želite v svoje načrte vključiti vse. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbeča stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen. Samo bodite previdni, da ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge.

Bik

Usmerili se boste na določeno pot, a boste še danes naleteli na težave zaradi tem, ki jih boste spregledali. Pazite se ljudi, ki vas bodo obkrožali. Razmislite, kako vaša dejanja vplivajo na njih. Nikar ne spremenite svoje smeri, morali pa boste spremeniti določene stvari, da bodo tudi vsi ostali zadovoljni.

Dvojčka

Danes boste lahko uživali in cenili svoje življenje. Še posebno boste ljubeči do prijateljev ali ljubljenih. Nekdo bo pohvalil vaš okus ali vaš predmet. Vsekakor vrnite pohvalo in pričnite pogovor. Odkrili boste, da imata veliko skupnega. Nikoli se ne ve, mogoče pa bo to pričetek novega razmerja.

Rak

Danes boste potrebovali ogromno dobre volje, če se boste želeli uspešno prebiti skozi dan. Stvari so precej napete, kar sicer ne bo nič presenetljivega, še posebej glede na vse okoliščine in zahteve. Če bo zaradi napetosti prihajalo do nesporazumov, nikar ne dovolite, da bi vam popustili živci.

Lev

Samski boste danes iskali romanco. Resna zveza vas ne bo pretirano zanimala, vaš cilj bo le potešitev vaše potrebe po bližini. Vezani si privoščite sprehod s partnerjem ali kakršnokoli drugo skupno aktivnost, ki vaju bo ponovno povezala. Zvečer se boste počutili veliko bolje in dan boste končali v objemu svojega partnerja.

Devica

Danes še ne bo večjih sprememb v vaši karieri. V naslednjih tednih pa bo prišlo do njih. Bolj kot za delo boste danes skrbeli za družabno življenje. Našli boste ravnotežje med poslovnim in zasebnim življenjem. Danes zaupajte svojim prijateljem ali bližnjim stvari, ki jim jih do sedaj niste povedali.

Tehtnica

Ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila. Vaša prihodnost je precej obetavna.

Škorpijon

Zaradi ponosa boste želeli pridobiti odobravanje vseh ljudi. Dobili boste nekaj več priložnosti kot običajno, kar vam bo prineslo zadovoljstvo. Zvečer boste postali malce bolj občutljivi, bolj boste skrivnostni in vse boste doživljali globlje in bolj strastno. Nekje bo to dobro, drugje pa nikakor ne.

Strelec

Samski boste kljub vsemu malodušju danes imeli veliko razlogov za smeh, še posebno, ko bo beseda nanesla na ljubezen. Večer boste preživeli v prijetni družbi osebe, ki vam bo ogrela srce. Vezanim pa se obeta prijeten večer v partnerjevi družbi, skupaj se bosta veselila ob obujanju spominov na vajine začetke.

Kozorog

Čas je, da se osredotočite nase. Tudi danes boste v vlogi svetovalca, kar vas bo povsem izčrpalo. Če imate težave, je skrajni čas, da jih zaupate bližnjim. Na področju dela se bo kmalu pojavil dobičkonosen predlog, ki bo neposredno vplival na vas. Zaupajte v svoje sposobnosti in sprejmite nov izziv na vaši poti.

Vodnar

Na poslovnem področju boste čutili napetost. Ker bo šlo za dobro napetost, boste motivirani. Strastni boste, spremenili se boste, tudi denarja vam ne bo manjkalo. Imeli boste več samozavesti, zato boste pozitivno gledali na prihodnost. Uporabite vse svoje sposobnosti in se posvetite dolgoročnim ciljem.

Ribi

Nepričakovan dobiček bo kmalu izboljšal vaše finančno stanje. Za uspeh v vaši karieri držite svoje zasebno življenje stran od poslovnega prostora. Izogibajte se opravljanju in pogovorom s sodelavci, da ne boste pokvarili svojega ugleda. Podvrženi boste težkim nalogam in obveznostim.