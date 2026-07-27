Oven

Ne boste več mogli ignorirati odgovornosti, ki jo imate do sebe, partnerja in odnosa, potrebno bo poravnati račune in odnos postaviti na bolj zdrave, stabilne noge. Če ste v odnosu, v katerem vam že dalj časa ne cvetijo rože, pričakujte dokaj izzivalen dan. Ne bojte se, saj boste končno izvedeli, pri čem ste.

Bik

Imeli boste močno željo po iskanju avanture. Odločili se boste tudi za spontan izlet, da boste spoznali nove ljudi in vznemirljiva področja ali pa se boste preizkusili v novi zvrsti razvedrila. Premislite, kaj bi lahko spremenili pri vašem stilu življenja, da se boste izognili stagnaciji v prihodnosti.

Dvojčka

Vezani boste v ljubezni sprejeli neke odločitve, ki vas bodo popeljale na novo pot. Pred tem pa poskusite svoj ljubezenski odnos še malo osvežiti. Samski boste danes žareli, ljubezen in zadovoljstvo boste kazali na vsakem koraku. Pazite le, da ne bo neka oseba izkoristila vaše dobre volje.

Rak

Tistim, ki ste svojo sorodno dušo že našli, danes ne kaže slabo. Vse bo teklo kot po maslu, le zvečer bo vaše dobro razpoloženje zamorila partnerjeva slaba volja. Samski pa se boste bolj po naključju kot ne zapletli v neko neprimerno zvezo. Iz nje boste nato panično iskali izhod. Naslednjič dobro premislite.

Lev

Danes boste zelo dobri pri razumevanju v različnih odnosih. Če ste vezani, boste poskrbeli, da se partner ob vas ne bo dolgočasil. Če se boste trudili, bo danes vaš trud obrodil sadove. V to ste lahko prepričani. Pričakujte skladnost in harmonijo v razmerju. Samski boste predani sami sebi. Zdelo se vam bo, da si razmerja ne želite.

Devica

Danes bodo vidni premiki na čustvenem področju. Če ste se pred kratkim zapletli v spor s partnerjem, vam bodo sedaj zvezde bolj naklonjene. Dopustite, da se vam približa in začnite nov dan s polno mero ljubezni. Samski boste razmišljali o svojih željah in potrebah. Nekdo se vas bo danes dotaknil.

Tehtnica

Danes boste izvedeli presenetljive novice. Če ste vezani, vas bo partner pomiril s svojimi besedami. Vsekakor pa bo med vama prišlo do konflikta, saj se bodo vajine želje razlikovale. Prisluhnite svoji intuiciji in ji sledite. Samski boste preživeli zanimiv in miren večer. Spoznali boste nekoga, ki vas bo navdušil.

Škorpijon

Pred vami je naporen dan. Če ste že v ustaljenem odnosu, si boste zaželeli sprememb. Previdno izražajte svoje želje. Pokažite, da ste še vedno navdušeni nad vama. Če ste se pred kratkim zaljubili, potem se bo vez med vama okrepila. Premiki bodo vidni danes. Če ste samski, vas čaka vas prijetno presenečenje.

Strelec

Danes bo zavladala neka napetost, predvsem na emocionalnem področju. Analizirali boste pretekla dejanja, še posebno, če ste nedavno končali nek odnos. Samski boste zadovoljni s trenutno situacijo. Tisti, ki pa ste na novo zaljubljeni, boste v cvetju. Odsvetujemo vam nepremišljenost na čustvenem področju.

Kozorog

Vaše počutje danes ne bo najboljše. Tisti, ki imate ustaljen odnos, ste sicer srečni, toda tega danes ne boste pokazali. Partner bo potreboval vašo naklonjenost, zato mu jo skušajte pokazati. Samski ste zaprti vase, druženje vam bo izredno koristilo, v večernih urah boste nagnjeni k spogledovanju in spoznavanju.

Vodnar

Zdelo se vam je, da so se odnosi v minulih dneh poslabšali. Danes lahko pričakujete preobrate. Merkur, Venera in Sonce vam bodo v kombinaciji prinesli srečo na ljubezenskem področju. V odnosih boste danes prijetno presenečeni tako samski kot vezani. Predajte se ljubezni. Samske čaka razburljiv večer.

Ribi

Čustvena vprašanja bodo danes še vedno v ospredju. Pred vami je zelo dobro obdobje, saj prihaja veliko možnosti za ljubezen. Vezani boste danes predani partnerju in vajinemu odnosu. Če ste v razmerju s škorpijonom ali bikom, bodo odnosi zares dobri. Samski boste današnji dan posvetili sebi.