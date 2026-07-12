Oven

Tisti, ki ste še v fazi iskanja boljše polovice, boste danes končno potisnili na stran delo in ostale obveznosti, zato se boste lahko bolj osredotočili na vaša čustva. V ospredju bodo romantične dogodivščine. Vezani pa boste danes precej razburjeni zaradi nečesa. Nič ne skrbite, partner bo razumel tudi kakšen izbruh jeze.

Bik

Lahko se pojavi navdih, ko se boste spominjali vaših prvotnih idej. Zato nosite s seboj vseskozi svinčnik in papir, da si boste ideje lahko zapisali. To bodo kratkoročne in kreativne ideje, ki jih kasneje ne boste mogli več priklicati nazaj v spomin. Zapišite si vse ideje, tudi tiste, ki se vam ne bodo zdele najboljše.

Dvojčka

Resno mentalno delo in analize bodo danes v ospredju. Kasneje pa boste naredili zelo dober prvi vtis na nekem družabnem srečanju. Z delikatnimi finančnimi interesi morate upravljati v rokavicah. Hodite po stari, poznani poti in bodite pozorni na to, kaj je novo. Spremembe sprejmite z odprtimi rokami.

Rak

Okupirani boste z vseh strani, telefon vam bo nenehno zvonil, prijatelji vas bodo pozivali na kavice in druženje. Priljubljenost vam bo narasla, kar vas ne bo motilo. Še več, pozornost vam bo zelo godila, počutili se boste zaželeno. Ne bo vam jasno, s čim ste si to zaslužili, a se nikar ne obremenjujte s tem.

Lev

Druženje vam bo izjemno koristilo, napolnili si boste baterije in sproščeni opravljali svoje obveznosti in naloge. Obkroženi boste s pozitivnimi in prijaznimi ljudmi, ki vam bodo v veliko podporo in pomoč ter vas bodo obenem spravljali v dobro voljo in veselo razpoloženje. Uspelo vam bo veliko narediti.

Devica

Vezani boste skušali nekim zadevam priti do dna in dojeti bistvo težav. Želeli boste odkriti neko skrivnost. Vsega se boste lotili z močno voljo. Samski pa boste spoznali, da vaše zanimanje za določeno osebo ni pravo. Znašli se boste v naletu strasti, a boste hitro ugotovili, da se ne želite čustveno vezati.

Tehtnica

Družina bo danes od vas zahtevala več pozornosti. Če boste upoštevali nasvete prijatelja, boste lahko dosegli svoje cilje. Zaradi poslovnega in finančnega uspeha vam bo zrasla samozavest in po dolgem času se boste odlično počutili. Toda stresne situacije bodo imele negativen vpliv na vaše fizično počutje.

Škorpijon

Dan bo namenjen reševanju določenih zadev, povezanih z družino. Situacija ne bo nič kaj rožnata, vendar bo z vašo pomočjo marsikaj lažje rešljivo. Denarja vam bo kot po navadi tudi danes primanjkovalo. Počutje bo zelo dobro, saj boste imeli veliko energije in se vam bo zdelo, da ste kot prerojeni.

Strelec

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da ste v središču pozornosti.

Kozorog

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Vodnar

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.

Ribi

Vezani se danes bolj potrudite in partnerju pokažite, kaj si želite. Stojte za svojimi odločitvami, sicer ne boste nikoli prišli do zastavljenega cilja. Samskim pa bo danes uspelo pridobiti pozornost neke osebe. Pazite le, da ne boste preveč hiteli, saj bi se lahko zapletli bolj, kot si želite.