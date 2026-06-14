Oven

Pričakujete lahko vzpon na družabni lestvici, dodatne funkcije, povišanje ali prehod na novo področje. To ne bo lahko in brez težav, a v končni uspeh ne bi smeli dvomiti. Lahko da boste dobili ponudbo za sodelovanje na pomembnem dogodku. Prijalo vam bo, ker bo vaš ugled v družbi narasel.

Bik

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali domačim, da boste sodelovali pri novem družinskem življenju in se dovolj posvečali vsakemu posebej. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Ne boste imeli volje, da bi se prerekali in pojasnjevali, enostavno si boste vzeli čas zase, ki ga potrebujete.

Dvojčka

Vaša intuicija bo prava. Danes se bo lažje strinjati, in večina ljudi se tudi bo, če jim boste le pustili, zato širite čim več dobrega. Povejte svojemu partnerju, kako čutite. Razumen pogled na razmerje vaju bo spravil na pot zadovoljstva, direktne zahteve pa vas ne bodo pripeljale nikamor.

Rak

Vaša finančna situacija bo dobra, če pa je slediti obljubam, boste danes postavili temelje še boljšega ravnanja z denarjem in uresničili določene varčevalne načrte. Lahko boste zelo zadovoljni sami s seboj, po vsej verjetnosti pa vam bo še celo ostalo nekaj denarja za razvajanje ali nakupovanje.

Lev

Sanje, želje in fantazije o ljubezni bodo danes v ospredju. Precej boste zaslepljeni z osebo, ki ste jo pred kratkim spoznali. Nikoli se ne ve, mogoče pa bo tista prava, a vseeno bodite previdni pri lastnih pričakovanjih, da ne bodo preveč visoka, saj bi bili na koncu lahko razočarani. Vzemite si čas.

Devica

Vaša potreba po čustvenem udobju bo v tem obdobju narasla. Danes boste v okolju kjer boste potrebovali potrditev čustvene globine vašega najbolj intimnega razmerja. Vzemite si nekaj več časa za vašega partnerja, za raziskovanje ljubezni, ki jo čutita. Ustvarite nezahtevno in romantično okolje.

Tehtnica

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Škorpijon

Nikar ne zamudite priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni in sposobni, kot se vam zdi. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.

Strelec

Ne bodite presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Naredite vse, da boste obdržali pozitivnost. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo ne odobrava vašega načina reševanje stvari.

Kozorog

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Vodnar

Romantičen pobeg je tisto, kar potrebujete, da boste ponovno pričeli z vašim ljubezenskim življenjem, še posebej če ste v situaciji, ki potrebuje malo več iskric. Če ste samski, vas bo izlet popeljal do neke osebe, ki bo v vas zbudila prav posebne občutke. Bodite, kar ste, in pustite dogodkom prosto pot.

Ribi

Neka oseba vam je všeč in izkazalo se bo, da čuti enako do vas. Vsekakor vam bo to ogrelo srce, a ostanite previdni, dokler ne boste vedeli, ali bo vse skupaj ostalo na prijateljski ravni ali ne. Bodite odprti in pošteni. V igro se podajte samozavestno in bodite iskreni. Videli boste, kako se bo vse obrnilo.