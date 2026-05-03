Oven

Danes boste precej neodločni, vendar nikar ne izgubite upanja in se raje prilagodite okoliščinam. Večkrat premislite, kako bi razporedili denar, ki priteka precej neredno. Ves dan boste zgolj pri žarku upanja in ne pri dejanski rešitvi. Rešitve danes še ne boste našli, a kar pogumno. Kmalu pridejo boljši časi.

Bik

Dan bo prepoln neprijetnih presenečenj, nezaželenih pojavov in napetih družinskih odnosov. Ne boste se dobro razumeli z moško osebo v vaši bližini. Ponovno se bo pojavila težava, za katero ste mislili, da je že rešena ali vsaj preložena. Čas je, da se osredotočite na prihodnost in pozabite na preteklost.

Dvojčka

Dan bo naklonjen druženju. V dopoldanskem času si boste odpočili, saj boste čutili, da delo na vas vpliva zelo stresno. Poiščite pravo razmerje med preživljanjem prostega časa s prijatelji in z družino, saj se bodo drugače lahko pojavile zamere. Še vedno ne skrbite dovolj za svoje zdravje in počutje

Rak

Koristilo bi vam malo razvedrila. Vse, kar ni nujno, preložite na kakšen drug dan in počnite kaj, kar vas zares veseli. Dan bo nekoliko umetniško obarvan. Horoskop vam svetuje, da se spomnite na svoje talente in jih obudite. Vaše želje bodo močne in želeli boste uživati, mogoče boste celo malce sebični.

Lev

Pred vami ni preveč dober dan. Bodite previdni, saj boste lahko doživeli krizo pri osebnih ciljih ali pa na področju splošnega počutja. Morda boste morali narediti nekakšen življenjski obračun. Da bi se res sprostili, pa bi bilo najbolje, da bi se danes družili samo s tistimi prijatelji, ki vam znajo prisluhniti in vas dobro poznajo.

Devica

Že zjutraj boste dokaj umirjeni in dobrega počutja. Čaka vas pot do nekoga, ki vam bo zelo pomagal, po vsej verjetnosti nek star znanec. Dobro bi bilo, da se ne bi pogovarjala o preteklih prepirih in nesporazumih. Poskusita brez očitanj. Ob koncu dneva boste zelo zadovoljni in želeli si boste, da bi ga še srečali.

Tehtnica

Pred vami je odličen dan in zvezde bodo zagotovo na vaši strani. Uživali boste v materialni in sentimentalni harmoniji, ki ste ju v preteklih tednih pogrešali. Zdelo se vam bo, da se vaše življenje končno obrača na bolje. Čeprav boste danes zelo optimistični, pa je pred vami pomembna odločitev, ki se ji ne boste mogli izogniti.

Škorpijon

Vaš odnos že nekaj časa ne izpolnjuje vaših in partnerjevih pričakovanj, toda današnji dan vama bo prinesel možnost za odkrit pogovor o ključnih temah. Partnerja boste težko razumeli, ko vam bo poskušal razložiti razloge svojega nezadovoljstva. Menili boste, da je sebičen, hkrati pa se mu ne boste mogli upreti.

Strelec

Zdaj je dober čas, da ustvarite dober vtis. Oddajali boste toplino v pravih okoliščinah in dovolili ljudem, da vas bodo videli kot pristno in skrbno osebo. Osebna razmerja bodo še posebej zadovoljujoča skozi to obdobje, ker bodo tisti, ki so vam blizu, hitro očarani zaradi vaše privrženosti in drže.

Kozorog

Danes boste nadvse nemirni in nepotrpežljivi. Zaradi tega se ne boste mogli posvetiti ničemur, kar bo zahtevalo osredotočenost in posvečenost. Poskrbite za sprostitev, pozabite na vse težave in namenite več pozornosti družini. Sprejmite priložnost, tako boste zapolnili prosti čas. Dan bo primeren za sklepanje novih poznanstev.

Vodnar

Imate občutek, kot da je čas za spremembo v vašem intimnem razmerju. Zaradi občutka čustvenega hladu ali odstopa na osebnem nivoju bo potreben poglobljen pogovor. Tokrat ne boste tolerantni do ljudi, do katerih običajno ste. Vsekakor premislite o uvedbi nekaterih sprememb.

Ribi

Danes boste nekoliko odmaknjeni, kajti veliko časa boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite in pustite za seboj. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.