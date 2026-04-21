Oven

Veliko vlogo bo danes v vašem življenju igrala ljubezen. Nesebično si boste zaželeli trenutkov v dvoje ali pa se boste zbližali z nekom v krogu družine. Neko dejstvo iz preteklosti se vas bo danes zelo dotaknilo. Verjetno si boste zaželeli, da se o tem ne bi več govorilo. Želeli boste pozabiti.

Bik

Vaše želje so vedno večje, skrajni čas pa je, da jih začnete tudi uresničevati. Ne ustrašite se nekoga, ki vas bo na vsak način želel prepričati v svoj prav. Od njega lahko vzamete samo kakšen nasvet, to je pa tudi vse. Pri pogajanjih s poslovnimi partnerji se boste odlično izkazali. Poskrbite za sprostitev.

Dvojčka

Ustvarjalne urice, ki so pred vami, bodo poživile vašega duha, zato le pogumno naprej. Ideje, ki se vam bodo porajale na poslovnem področju nikar ne zadržujte le zase, saj bi si s tem prikrajšali uspeh. Tudi v zasebnosti jasno in odločno povejte, kaj mislite. Nihče vam ne bo zameril.

Rak

Danes boste dobili odlično priložnost, saj se boste začasno lahko malce oddaljili od vseh težav. Sprejmite jo in poskrbite za svoje telo in duha. Poskrbite za svoje zdravje in se razvajajte. Vzemite si čas in razmislite tudi o možnih finančnih rešitvah. Danes pozabite na gospodinjska opravila.

Lev

Obetajo se vam nove priložnosti in začetki na mnogih področjih. Morda proti pričakovanjem, boste danes veliko časa namenili razmišljanju o poslovnih zadevah, jutri pa boste z navdušenjem uporabili na novo rojene ideje. Pazite le, da se ne boste prenaglili, saj vas v tem primeru čakata neuspeh in razočaranje.

Devica

Posvetite se starim izzivom, na obzorju se namreč kažejo precejšnje težave, ki jih boste lahko rešili le z odprtimi očmi. Danes boste na intelektualnem področju cveteli, saj boste zbrani in boste imeli dovolj časa za tehten razmislek. Samski boste imeli precej priložnosti, a vas nobena ne bo popolnoma prepričala.

Tehtnica

Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Ne pozabite tega. Nima smisla, da zganjate kakršnokoli dramo, saj se bo situacija uredila sama od sebe. Medtem pa se posvetite stvarem, ki jih imate radi, saj vam bodo ponovno privabile nasmeh na obraz. Na splošno boste dan preživeli umirjeno.

Škorpijon

Zaradi nekaterih okoliščin boste danes zelo nesrečni, popoldan pa pričakujte še izčrpanost. Na srečo boste ugotovili, da ste tudi sami pravi čarovnik, ki zmore poskrbeti za pravo ravnovesje. Pravega poguma pa danes še ne boste začutili. Nič za to, vsaka stvar potrebuje svoj čas, da dozori.

Strelec

Obveznosti danes nikar ne opravljajte z levo roko, saj bi se vam to lahko kaj hitro maščevalo. Le prizadevnost je tisto, kar šteje. Na finančnem področju se boste morali soočiti z nekimi ovirami, ki pa jih boste tudi uspešno rešili. Vezani boste skušali nekim zadevam priti do dna in dojeti bistvo težav.

Kozorog

Vezane bo v začetku tedna obšel občutek, da je vse zaman. Partner vas ne bo razumel, vi ne boste razumeli njega. Imeli boste občutek, da se vse podira in to vas bo lahko hitro vrglo iz ravnotežja. Poskušajte se pogovoriti s partnerjem. Samski počakajte še nekaj časa, preden se boste odpravili na lov za pravo osebo.

Vodnar

Naleteli boste na večjo težavo, vendar vam bo nekdo pomagal iz zagate. Ni lepo, da se na to osebo spomnite le takrat, ko vam gre slabo. Še posebej, ko ste veseli, ji pokažite, da ste hvaležni, da jo imate. Danes boste veliko premišljevali o sebi, predvsem pa se boste osredotočili na neuresničene načrte.

Ribi

Dan bo minil bolj ali manj ravnodušno, vzdušje pa bo pesimistično. Pričakujte težave v krogu ljudi, ki jih najpogosteje vidite. Bližnjih danes ne pustite na cedilu, saj bodo potrebovali vaš nasvet. Težave skušajte odpraviti čimprej, vendar ne po najlažji možni poti. Začnite s pogovorom.