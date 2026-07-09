Oven

Samski boste še vedno iskali nekoga, ki bi vam bil pisan na kožo. Dobro poglejte okoli sebe, saj ste še vedno zaslepljeni. Prijatelj vam želi nameniti veliko pozornosti in ljubezni, vi pa tega ne opazite. Vezanim danes razvajanje ne bo ušlo. Navdušeni boste nad prejeto pozornostjo.

Bik

Če ne vidite rešitve, se obrnite na tiste, ki vam lahko pomagajo. V službi je situacija dosegla vrelišče in le nadrejeni vam lahko pomagajo, da se boste izvili iz nje. Naj vas ne bo strah zaprositi za pomoč, saj so na vaši strani. Zvečer boste izmučeni, zato se s partnerjem posvetita lenarjenju.

Dvojčka

V svojem poklicu že dalj časa bijete boj za obstanek. Tudi danes bodite previdni in natančni pri opravljanju svojega poslanstva. Težite k popolnosti in ničesar ne naredite polovično. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih.

Rak

Pričakujte, da bo vaša vztrajnost pri opravičevanju stališč pripeljala do sporov in nesoglasij. Ko boste začutili, da se mora nekdo pred vami nenehno opravičevati in braniti, odnehajte. Z vojno ne boste dosegli nič, razen izgube. Danes bodite kar se da potrpežljivi in šele jutri poiščite prave odgovore.

Lev

Na poslovnih sestankih boste z lahkoto navezovali stike s potencialnimi partnerji. Pri tem vam bodo pomagale vaše retorične sposobnosti. Veliko se boste naučili o sebi in drugih. Denarja vam zagotovo ne bo primanjkovalo, tako da se lahko odločite tudi za kakšen večji nakup.

Devica

Skrbi boste potisnili v ozadje in si privoščili predah. Na delovnem mestu bo prevladovalo zatišje, stvari se bodo odvijale mirno in sproščeno. Delo boste zaključili v pozitivnem duhu. Danes se vam bo ponudilo nekaj priložnosti za dodaten zaslužek. Priložnostno delo bo oplemenitilo vaš bančni račun.

Tehtnica

Zakopani ste v obveznosti in ne ostaja vam nič časa za stvari, ki jih radi počnete. Imate druge interese, ki vas zanimajo, a ste brez prostega časa. Zaradi tega ste velikokrat slabe volje. Premislite o prioritetah. Če boste kreativni pri razporeditvi časa, boste lahko našli nekaj prostega časa.

Škorpijon

V tem času boste malce zmedeni. Ugotovitve glede vašega življenja vas bodo malce potrle, na dan bodo prišle vaše čustvene potrebe. Tisti, ki so vam blizu, bodo zmedeni zaradi vaše odtujenosti. Spraševali se bodo, kaj so naredili, da ste se umaknili. Odkrit pogovor bo uredil vse nesporazume.

Strelec

V domačem okolju bo lahko danes prišlo do preobratov in konfliktov. Pazite na svoje besede, saj bi z njimi lahko prizadeli bližnje. Tega si prav gotovo ne želite, mar ne? Predolgo ste čakali na skupno druženje, da bi sedaj ustvarjali slabo vzdušje med družinskimi člani. Zdravje vam bo bolj naklonjeno.

Kozorog

Ne držite vsega v sebi, saj to ni dobro za vas. O zamerah bi morali odprto spregovoriti, sicer se ne bodo rešile. Napadi pasivne agresije vas bodo vodili le v frustracijo. Najbolje bi bilo, da bi se s partnerjem nekje o vsem skupaj pogovorila in videla bosta, kam vaju bo vse skupaj pripeljalo.

Vodnar

Prenehajte samo razmišljati o stvareh, ki bi jih radi naredili, in prenehajte z iskanjem idealnega trenutka, da bi želje tudi uresničili. Upoštevajte svoj nagon, ki vas do sedaj še ni pustil na cedilu. Če mislite na določeno stvar, jo enostavno tudi naredite, še posebej če na to že dolgo čakate. Čas bo pravi za akcijo.

Ribi

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnost vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Preživeli boste te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.