Oven

Finančno stanje se izboljšuje, a vseeno ne pretiravajte z nakupovanjem in nepotrebnim razsipanjem. Če že, rajši plačujte z gotovino, tako boste vsaj natančno vedeli, koliko ste porabili in boste imeli mejo. Shranjujte račune, kajti lahko se vam zgodi, da boste prekoračili dovoljen proračun in boste morali določene stvari vrniti.

Bik

Nikar ne precenjujte sebe in svojih sposobnosti. Že mogoče, da se vam delo, ki ga opravljate, zdi prelahko, a nikar ga ne opravite hitro in z levo roko. Morebitne napake bi potem še dolgo popravljali, kar bi vam vzelo ogromno dragocenega časa. Raje se danes malo bolj osredotočite in poglobite v celotno zadevo.

Dvojčka

Preživeti čas za računalnikom vas bo utrudil, močno bo zmanjšal vašo koncentracijo, zato se boste odpravili na krajši sprehod, kjer si boste razbistrili misli. Nikar se toliko ne trudite dokazovati, vaši nadrejeni že vedo, da ste dober in poslušen uslužbenec. S pretirano ambicioznostjo si boste le načeli zdravje, umirite se.

Rak

Razdajali se boste na vse strani, a ne boste dosegli pravega učinka. Kljub trudu in vztrajnosti boste precej neopaženi, kar vas bo zelo motilo in vam bo kradlo energijo za dodatno delo. Ne bodite presenečeni, če bodo v prihajajočem tednu na čelo določenega projekta postavili nekoga drugega namesto vas.

Lev

Vse bo v vaših rokah, le odločiti se boste morali sebi v prid. Danes zanemarite sodelavce, prijatelje in tuja čustva, ampak mislite le nase in na svoje potrebe. Čeprav se sliši zelo sebično, boste samo na ta način končno ujeli svoje sanje, dosegli cilj in napredovali. Ljudje vas bodo sicer gledali z zavistjo, a malce konkurence še nikomur ni škodilo.

Devica

Ko boste enkrat spoznali, da nimate več kaj izgubiti, boste šli na vse ali nič. Tveganje se vam bo izplačalo, a le pod pogojem, da boste o vsem temeljito premislili. Za nič se ne odločite, če ne boste prej pretehtali vseh argumentov za in proti. Razumna in natančna odločitev vam bo prinesla uspeh in poželi boste slavo.

Tehtnica

Danes ali v naslednjih dneh boste po vsej verjetnosti spoznali nenavadno, ekstravagantno osebo, ki bo na vas naredila izjemno močan vtis. Nikar takoj ne začnite zidati gradov v oblakih, saj niste v dobrem obdobju za začetek nove, romantične zveze. Rajši se malo počakajte. Vezani se boste s partnerjem malo težje razumeli.

Škorpijon

Poskusite danes najti več spodbudnih in lepih besed, nasmehnite se in podarite komu kompliment. Dobro bi bilo, da bi se malo sprostili. Privoščite si nekaj novega, saj se zadnje čase gibljete po enih in istih starih vzorcih! Ne dovolite si, da bi vas nesoglasja na čustvenem področju spravila v slabo voljo.

Strelec

Danes boste lahko doživeli kratkotrajno krizo, ki pa vam bo prinesla nov zagon in vrsto novih in koristnih idej. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih. Morda bi bil že čas, da začnete bolj skrbeti zase. Danes naj bodo vaše misli predvsem pri zdravju.

Kozorog

Občutek boste imeli, da ste se znašli v stiski. Vse vam bo šlo narobe. Najbolj od vsega pa bo trpela ravno ljubezen. Če imate partnerja, se lotita izčrpnih pogovorov, saj vaju bo le to rešilo. Samski pa boste danes še malce nemirni. Potrpite, kmalu se bo vse obrnilo na bolje.

Vodnar

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale tako, kot si boste želeli. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Ribi

Danes bo v vaše življenje prišel nekdo nov in za vas zelo vznemirljiv. Nikar ne odrinite te nove priložnosti od sebe. Čeprav se bo oseba premikala v počasnejšem ritmu, nikar ne mislite, da ni zainteresirana. Če boste v njo silili, pa se bo lahko popolnoma umaknila. Potrpežljivost se vam bo izplačala.