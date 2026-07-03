Oven

Vaše romantične želje bodo danes v ospredju. V vseh odnosih se boste počutili dobro, zato boste nadvse zaželena družba. Manj tekmovalni boste, bolj zainteresirani in prijazni do drugih, ustvarjali boste harmonijo. Samo ne pustite, da bi vas kdo izkoristil, razen če boste to resnično želeli.

Bik

Danes vas bo nekaj precej presenetilo. Kar padlo bo z neba, vi pa ne boste vedeli, kako se na to odzvati. Preprosto mirno počakajte, saj se bodo stvari umirile same od sebe. Manj ko se boste obremenjevali, bolje bo. Prepustite se toku življenja, pa boste videli, kam vas bo pripeljal.

Dvojčka

Preveč se ženete. Za trenutek se ustavite in zadihajte, saj si s svojo nepremišljenostjo in površnostjo ne delate nobene usluge. Danes vas bo močno zaskrbel posel, saj se stvari ne bodo odvijale v pravo smer. Delajte zmerno in se prepustite toku. Sčasoma boste videli, kam vas bo to pripeljalo.

Rak

Vaša želja po svežih začetkih bo na danes na vrhuncu. Najbolj poudarjena bo vaša ljubezenska energija, v ospredje pa bosta silila tudi močna volja in pogum. Vso to energijo preusmerite v odločno ukrepanje. Izogibajte pa se negativnosti, pretirani jezi in razdražljivosti. Tako se boste počutili bolje.

Lev

Čas je, da usmerite svoje misli v prihodnost. Osredotočite se na področje, ki vam bo omogočilo raziskovanje vašega razuma in njegovih zmožnosti. Koliko časa je že minilo, odkar ste naredili nekaj čisto spontanega? Zakaj ne bi pričeli ponovno študirati? Zakaj se ne bi lotili novega športa? Vse je mogoče, upajte si.

Devica

Danes bo pravi dan za dodaten zaslužek, toda ostali bodo težko razumeli vaš finančni korak. Bodite previdni, ko boste izražali čustva, ne delajte tega preveč odprto. Tako ne boste ranjeni, če ne boste dobili odgovora, ki ga boste želeli. Uskladite načrte in sredstva, potem pa se umaknite in uživajte.

Tehtnica

Zdi se prelahko, da bi preprosto ubrali pot skozi vse. Ugotovili boste, da v vsakem vašem razmerju počasi izgubljate moč. Več kot boste zahtevali, na več upora boste naleteli in manj uspešni boste. Umaknite se za nekaj časa, to bo še najboljša strategija in težava bo najverjetneje sama zbledela.

Škorpijon

Danes boste nepričakovano naleteli na neko osebo. Lahko bo zelo privlačna ali ne toliko, a nikar je ne odslovite, čeprav boste mislili, da ni primerna oseba za vas. Iz določenega razloga vaju bo vesolje predstavilo prav danes. To ne bo samo priložnostno srečanje, obstaja tudi stvar, ki se ji reče usoda.

Strelec

Nekdo bo prav škodoželjen, zato pazite, komu boste danes zaupali in koga boste spustili do sebe. Še posebno, če boste sklepali nova poznanstva, ne bodite naivni, saj veste, da ste se že velikokrat opekli. Vsi ljudje na žalost niso dobrega srca, ampak se za njihovimi nameni skriva marsikaj.

Kozorog

Ljubezen bo danes na najvišji ravni. Čutili boste partnerjevo naklonjenost in predanost. Razburljive delovne okoliščine vaju bodo le še bolj povezale. Odlično se bosta razumela. Če ste samski, pričakujte nove izzive. Nekdo vas bo zasul s pozornostjo. Pazite le, da ne boste tej osebi prehitro zaupali.

Vodnar

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav niste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi tako kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo potreboval vašo oporo.

Ribi

Čas bo idealen za druženje. Želeli boste biti opaženi, potrudite se. Izpostavite svoje sposobnosti in pokažite talente. Danes boste cenjeni in dobili boste pozitiven odziv ter morda priložnost ali osebni kontakt, ki vam bo prinesel veliko dobrega. Izkoristite vsako priložnost, ki se vam bo ponudila.