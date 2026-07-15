Oven

Vaša zaščitniška narava bo danes na višku. Večkrat boste dvomili v druge, hoteli se boste prepričati, da vaši bližnji niso v kakšni nevarnosti. Občasno ste preveč previdni, preveč vas skrbi za druge. Imejte malo več zaupanja v njihove sposobnosti in dopustite, da določene stvari ugotovijo sami.

Bik

Samski, ali ste pripravljeni na nekaj novega? Kajti nekdo v vaši bližini je pripravljen na vas. Pred vami je precej zanimiv dan, a le v primeru, da boste pustili, da se vam bo ta oseba približala. Vezani pa boste morali predlagati kompromis glede neke težave, ki se je pojavila med vami in partnerjem.

Dvojčka

Izredno intuitivni boste, kar le s pridom uporabite. To vam bo pomagalo pri reševanju vsakodnevnih težav tako na ljubezenskem kot na poslovnem področju. Poleg tega vam bo intuicija pomagala pri kovanju načrtov, za kar boste danes porabili kar nekaj časa. Izredno delovno bo.

Rak

Danes se boste počutili, kot da v zadnjem času niste ničear dosegli. Vsekakor morate ponovno pregledati vaše cilje. Znebite se starih, ki vašemu načinu življenja ne ugajajo več in ustvarite nekaj novih. Zapomnite pa si, če ne boste imeli nikakršnega cilja, potem ne boste mogli zgrešiti.

Lev

Prišlo bo do težav, ko boste pri koncu s stvarmi. Imeli boste težave z zbranostjo in misli nikakor ne boste mogli usmerili na pomembne projekte. Po drugi strani pa se bo nekaj vaših projektov kmalu uresničilo, zato se le skoncentrirajte. Ko boste vse končali, vam bo ostal čas za zabavo.

Devica

Zadnje čase zelo radi komplicirate in današnji dan bo odličen za poenostavitev vašega življenja. Zmožni ga boste upočasniti in videli boste lahko, kje vse ste pretiravali. Mislite malo drugače – če boste poskusili dodati preveč podrobnosti, ne boste morali uživati v ničemer. Naj bo vse enostavno.

Tehtnica

Zaradi financ ste preveč pod stresom, preveč vas skrbi. Vse se bo uredilo, zato se poskusite vsaj danes malo sprostiti. Vaše denarne skrbi se bodo kmalu umirile zaradi novih možnosti, ki bodo prišle in vam bodo zagotovile nekaj varnosti. Stanje se bo uredilo tudi pri vseh tistih, ki jih imate radi.

Škorpijon

Vezani se boste po dolgem času partnerju postavili po robu. Če želite, da se med vama spet vzpostavi harmonija, potem razrešite tisto, kar je že dolgo kamen spotike. Samski pa naredite korak naprej. Dovolili ste, da so vas ustavili, namesto da bi se premaknili z mrtve točke. Še vedno vas ovira negotovost.

Strelec

V današnji dan ste se zbudili osveženi in prenovljeni. Imate občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. Najverjetneje tudi boste, samo zavzeti se boste morali za tisto stvari, ki jo boste želeli narediti. Pazite, da se ne boste preveč naslajali. Če se vam zdi, da ste nepremagljivi, to še ne pomeni, da ste res.

Kozorog

Vse, česar se boste lotili, vam bo šlo danes odlično od rok. Če bodo vaši bližnji manj polni energije, jim boste rade volje priskočili na pomoč. S tem pa boste postali še bolj priljubljeni, kot ste že. Razjeziti vas utegnejo le neke malenkosti, za katere bo odgovoren prijatelj. Že jutri bo vse v redu.

Vodnar

V situaciji, ki vas čaka danes, boste malenkost nazadnjaški. Poskusite postati bolj odprti in stopite korak naprej, saj vsaka novost ni nujno slaba. Prav je, da se držite svojih načel in nazorov, vendar poskrbite, da si z njimi ne boste nakopali težav. Obetajo se vam novosti, sprejmite jih.

Ribi

Neizmerno si želite sprememb, še posebno na službenem področju. Morda imate celo občutek, da vam to delo ne prinaša več izzivov in vznemirjenja. V tem primeru zagotovo ni primerno za vas, saj potrebujete adrenalin. Nekaj več ga bo na zasebnem področju, saj vas bo partner soočil z izzivom.