Današnji horoskop: raki boste zadovoljni s financami, kozorogi pa ne

Oven

Lep začetek dneva je pred vami, kasneje pa se bodo stvari obrnile nekoliko na slabše. Naleteli boste na ovire, ki jih niste predvideli, kar vas bo neprijetno presenetilo in ohromilo. Ne poskušajte razčistiti nečesa, česar v svoji notranjosti še zdaleč niste sprejeli. Konec dneva pa bo prinesel nekaj sprostitve.

Bik

Če čutite, da vam ostaja veliko energije, jo usmerite v delo, saj boste v poslovnem svetu zablesteli takoj, ko se boste prikazali na prizorišču. Znate delovati na lasten način, poznate skrivne prijeme, s katerimi boste dosegli točno tisto, kar drugim ne uspe, zato imate možnosti, da se resnično izkažete.

Dvojčka

Vezani boste danes s partnerjem načrtovali skupno prihodnost, pri čemer pa bosta zelo kmalu prišla do spoznanja, da vajini cilji niso povsem skladni. S prilagajanjem bosta lahko stvari uredila. Samski ste se ogreli za nekoga, ki vam čustev očitno ne vrača. Bodite bolj potrpežljivi, vse bo prišlo ob pravem času.

Rak

Po dolgem času boste ponovno zadovoljni s finančnim stanjem, saj se bo kar precej izboljšalo. Končno boste želi sadove vašega dela, na vas pa bodo zelo ponosni tudi domači. Nekaj se utegne zaplesti le na čustvenem področju, vendar boste z razumskim pristopom rešili situacijo.

Lev

Vezani ne bodite malodušni in nejevoljni, stvari v vajinem razmerju so se pač trenutno zataknile. Ohranite mirno kri in poskusite popraviti napako. Samski pa danes ne boste mogli mimo ljudi, ki opravljajo na vsakem koraku, hkrati pa boste morali paziti, da ne bi prehitro izdali svojih namenov.

Devica

Razdražilo vas bo, kako ljudje vztrajajo pri osebnih vprašanjih. Vzemite to kot kompliment, saj bodo samo radovedni in vas bodo želeli le bolje spoznati. Razumevanje človeških navad je tisto, čemur danes posvetite več pozornosti. Razmislite pa tudi malce o svojem obnašanju in kaj pove o vas.

Tehtnica

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste kaj izrekli.

Škorpijon

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Strelec

Danes boste odkrili formulo, kako posvečati ogromno časa in pozornosti službi ter obenem biti v prostem času aktivni in se družiti z družino. Posvetite se tudi finančnemu področju, ki je videti dobro. Zaradi spremenjenega, bolj zdravega načina življenja boste danes začutili, da ste polni elana.

Kozorog

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Oborožite se s potrpežljivostjo.

Vodnar

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe.

Ribi

Vaš današnji dan bo podoben hoji v krogu, saj boste imeli občutek, da se vse ponavlja, ne glede na to, kaj naredite. Večji del dogajanja ne bo odvisen od vas, zato s svojimi odločitvami ne boste mogli bistveno vplivati nanj. Kljub temu pa ne boste pripravljeni odstopati od svojih ciljev, kar je tudi prav.