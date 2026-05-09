Današnji horoskop: rake bo obdajal luksuz, dvojčki si povrnite moči

Oven

Imate zanimive zamisli in potrebo po vzpostavitvi boljše življenjske pozicije. Včasih hitra ocena predstavlja pomembno prednost pri sprejemanju novih odločitev. Zanesite se na svoje intuitivno opažanje. Bližnji ljudje zaupajo v vaše zmožnosti in vam prepuščajo sprejemanje odločitev v skupnem imenu.

Bik

Nesporazumi z okolico se bodo kar vrstili. Doma že dolgo niste zadovoljni s stanjem in veliko stvari je, ki vas bodo danes še posebno motile. Če se boste odločili, da boste izboljšali finančni položaj, boste morali nekaj spremeniti in se nečemu odpovedati. Če boste sklenili novo poznanstvo, si vzemite čas in ne zaupajte kar na slepo.

Dvojčka

Današnje dogajanje vas bo dokaj utrudilo, zato boste začeli razmišljati o tem, da bi preostanek dneva enostavno prespali. Utrujenost vas sicer daje že dalj časa in imate občutek, kot da se nikakor ne morete naspati. Izkoristite dan za to, da si boste povrnili moči. Do grla ste že siti vedno enih in istih obrazov.

Rak

Dogajanje na finančnem področju bo dokaj burno, a nadvse pozitivno. Živeli boste luksuzno, prejemali boste draga darila. Kupovali boste nakit, obleke, kozmetiko, parfume ali zapravljali za dom, druženje in počitek. Finančni dobiček iz preteklosti vam bo omogočil, da boste zapravili več, kot ste vajeni.

Lev

Danes imejte oči in ušesa odprta za nove priložnosti. A izbirajte takšne, kjer ne boste rabili pomoči. Sodelovanje danes ne bo vaša močna točka, zato vam bo popolnoma ustrezalo, če boste lahko sami. Razen tega se je pojavilo nekaj stvari, ki jih želite v miru razčistiti sami s seboj. Čustvena vprašanja vas bodo utrudila.

Devica

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo, saj boste hitro videli, da ne morete ničesar izsiliti. Potrpljenje se vam bo obrestovalo tudi na finančnem področju.

Tehtnica

Sprostitev poiščite v priljubljenih aktivnostih, konjičkih ali spremembi okolja. Izogibajte se obremenitvam, saj boste precej nagnjeni h glavobolom. Dan bo sicer prinesel navidezno umiritev, a tudi določene izzive in tveganja. Preveriti boste morali določene odločitve in sprejeti stabilnejše strategije za nadaljnjo delovanje.

Škorpijon

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter se dobro počutili. Karkoli boste imeli opraviti, vam bo šlo dobro od rok, tudi manjše zaplete boste reševali sproti in z dobro voljo. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Strelec

Uživali boste v stvareh, ki jih radi počnete. Končno bo čas tudi za to. Kljub temu, da vas bo presenetil malce neugoden dogodek, boste ostali optimistični in veseli. V sklopu financ težav ne bo, pričakujete lahko celo pozitivne novice. Vaša potreba po čustvenem udobju bo v tem obdobju narasla.

Kozorog

Samski boste z zanimanjem opazovali dogodke na čustvenem področju. Nevede vas bo pritegnila neka oseba, do katere ste bili vse do danes ravnodušni. Tisti, ki ste svojo sorodno dušo že našli, pa se danes poskusite sprostiti. Celotno dogajanje bo zelo naklonjeno sprostitvi in prijetnemu druženju.

Vodnar

V iskanju informacij vas bodo zamotile stvari, ki so sicer popolnoma nepomembne, vendar vas bodo nekako potegnile vase. Iskali boste nove načine, kako povečati denarne prilive, vendar se danes še ne boste prikopali do pravih odgovorov. Priložnosti je več, kot jih boste lahko odkrili danes.

Ribi

Veliko se boste ukvarjali s tem, kaj si kdo misli vas in če vas dovolj cenijo. Tudi malo nečimrni boste, zato se vam lahko zgodi, da boste užaljeni, čeprav bo imel nekdo čisto lepe namene. Glede denarnih prilivov, obresti ali prihrankov se pripravite, da bodo morda manjši, kot ste si preračunali.