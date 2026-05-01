Oven

Vaš partner je postal bolj odločen in močan. Jasno vam postavlja meje, ki jih ne smete prekoračiti. Če so vaša čustva dovolj močna in iskrena, boste ukrotili svoj avanturizem in se boste potrudili, da bo vajin odnos postal boljši. Če bo prevladala vaša uporniška narava, pa ga boste zelo hitro razjezili.

Bik

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. Nasploh poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Veliko boste lahko naredili za to in s tem sami določili, v kakšnem vzdušju bo minil današnji dan. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih.

Dvojčka

Vaše zamisli še niso prinesle pričakovanega odziva, razmislite o alternativni rešitvi. Pomembno je načrtovati, poskrbite za pravo strategijo. V trenutku zanosa ali navdušenja boste pripravljeni pozabiti na vse. Usmerite svojo pozornost k bližnjim ljudem in poskušajte razumeti njihove potrebe.

Rak

Danes boste delali na tem, da bi uresničili pričakovanja ljudi okoli vas. Vezani boste zato pozabili, da je vse, kar je pomembno, mnenje vaših bližnjih, še posebej vašega partnerja. Samski pa boste želeli narediti vtis predvsem na nekoga, ki vam je všeč. Ni potrebno, da že danes pokažete vse svoje adute.

Lev

Pazite, da danes ne boste preveč zahtevni in vsiljivi do oseb, s katerimi boste prišli v stik. Pomagajte vsem in jih pohvalite, če si bodo to zaslužili. Bodite potrpežljivi in pozitivno glejte na svet. Zgladite nesporazume in popravite napake. Nikar ne bodite zadržani in skrivnostni. Nekdo bo pritegnil vašo pozornost.

Devica

Obveznosti danes nikar ne opravljajte z levo roko, saj bi se vam to lahko kaj hitro maščevalo. Le prizadevnost je tisto, kar šteje. Na finančnem področju se boste morali soočiti z nekimi ovirami, ki pa jih boste tudi uspešno rešili. Vaše spoštovanje do čustev na splošno bo povečano. Za vas prihaja novo obdobje.

Tehtnica

Veste, da vaš partner ni dovolj močan za vas, a ne morete zapustiti njegovega objema. Če boste samo pomislili, da je dobra rezerva, dokler ne boste spoznali nekoga bolj dinamičnega, bo to takoj začutil. Četudi deluje slabotno, ga njegova velika občutljivost odlično ščiti pred ljubezenskimi razočaranji.

Škorpijon

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Počakajte na bolj ugoden trenutek.

Strelec

Dan vam bo prinesel nekaj ovir, ki bodo samo stopnjevale vašo borbenost. Imelo vas bo, da bi kar sami odšli na potovanje ali po poti novega življenja. To bi res sprožilo korenito spremembo, zato dobro premislite. Zvečer ne bo veliko bolje, saj stvari ne boste mogli spremeniti čez noč. Nekje pa je vseeno treba začeti.

Kozorog

Vezani se boste po dolgem času partnerju postavili po robu. Če želite, da bo med vama spet zavladala harmonija, potem razrešite neko zadevo, ki je že dolgo kamen spotike. Samski naredite korak naprej. Zaradi negotovosti ste se že prevečkrat ustavili, namesto da bi se premaknili z mrtve točke.

Vodnar

Bodite pozorni, da vam nezdrave navade ne pokvarijo spanca. Danes je dober dan za preučevanje življenjskega sloga in načrtovanje sprememb. Tudi če se niste pripravljeni ukvarjati s tem, vas bo telo samo opozorilo na to. Drugo področje, ki bo zahtevalo prilagajanje, so finance. Tudi tam potrebujete boljši načrt.

Ribi

Napake, ki se ponavljajo, morate popraviti brez dramatičnega prizvoka in odvečnih besed. Držite se določenega protokola, toda bodite odločni. Okoliščine se hitro menjajo, vi pa se še kar niste pripravljeni soočiti z dilemami, ki vas mučijo. Nezavedno odlašate in prelagate trenutek odločitve. Potrebujete psihološki mir.