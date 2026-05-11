Oven

Današnji dan vam bo omogočil nenadna odkritja in hiter razvoj dogodkov. Pričakujete lahko prijetna presenečenja, ki vam bodo popestrila dan. Danes vam nikakor ne bo dolgčas. Če posel v zadnjih dneh ni tekel ravno po vaših načrtih, pa vas danes čaka izboljšanje, samo potrpežljivi ostanite.

Bik

Do partnerja boste sprva nezaupljivi, potem pa boste le ugotovili, da je vse tako kot prej in da so vaša sumničenja neutemeljena. Vajin odnos bo postal bolj odkrit in pristen. Samski pa ste se zapletli v nek nenavaden odnos, ki vam povzroča kar nekaj skrbi. Ker ste iznajdljivi, se boste iz težav tudi hitro rešili.

Dvojčka

Zelo težko prenašate bedake. Znani ste po svoji sposobnosti, da vidite skozi ljudi in odkrijete njihove prave razloge, pa tudi po svojem ostrem jeziku, še posebno kadar se vam zdi, da iz vas delajo norca. Te kvalitete boste danes še izboljšali. Kljub temu pa to lahko pomeni slabost za vaše razmerje.

Rak

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale po vaše. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Lev

Še vedno boste razmišljali o težavi na delovnem mestu. Ne odlašajte več dolgo. Danes dobro premislite o težavi in se z njo soočite. Ko boste našli alternativno odločitev, se vam bo odvalil kamen od srca. Večer bo namenjen druženju z bližnjimi. Prisluhnite jim, saj jih do sedaj niste dovolj pozorno poslušali.

Devica

Sicer mirno in tiho, toda vztrajno in predano boste krmarili svojo ljubezensko barčico. Ampak opozoriti vas moramo na nemirne vode, v katere boste lahko zapluli, če ne boste danes nekoliko bolj previdni. To, da ste sproščeni in polni zaupanja, še ne pomeni, da se lahko kar nehate truditi.

Tehtnica

Danes vas bo razganjalo od navdušenja in pričakovanja. Vezani boste nestrpno pričakovali večer, saj bosta s partnerjem načrtovala nekaj posebnega. Samski pa boste na vsak način želeli narediti korak naprej pri svoji simpatiji. Vsekakor izkoristite današnji dan in prevzemite pobudo.

Škorpijon

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je.

Strelec

V pozitivnem zanosu boste mislili, kako je vse mogoče in uresničljivo. Tudi v odnosu s partnerjem boste delovali zelo energično. Slišali boste pozitivne komentarje glede videza in vedenja. Godili vam bosta naklonjenost in pozornost, ki ju boste dobivali. Samski odgovorite na ponujeno priložnost.

Kozorog

Dobro se boste znašli v novih okoljih in v situacijah, kjer bo treba hitro ukrepati. Z lahkoto boste vzpostavljali nove stike, kar bo precej pomembno za vas. Vodili boste intenzivno in prijetno družabno življenje, vaš dom pa bo vedno poln gostov. Možno, da boste dobili finančno pomoč od prijatelja.

Vodnar

Odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega, samo dodatno ste se izolirali od. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Ribi

Za samske bo današnji dan zelo produktiven, ne glede na to, kateremu področju se boste posvetili. Če se boste prepustili toku, boste nad rezultati presenečeni. Vezani pa se začnite zavedati, da ne morete nadzorovati zveze do zadnje potankosti. Malo spontanosti bi vam polepšalo dan.