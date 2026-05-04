Oven

V ozračje se utegneta danes naseliti stres in nemir, zaradi česar se boste težko posvetili opravkom in obveznostim, ki si jih boste zadali. Kljub temu pa nikar ne izgubite živcev, saj vam bo prej ali slej uspelo zaključiti z vsem načetim. Ohranite dobro voljo in pozitiven pristop.

Bik

Za vas bo to zelo stresen dan. Vaše delovne obveznosti vas težijo zaradi povečane odgovornosti, ki ste jo sprejeli. Dan se bo zdel neskončen, a še vedno ne bo dovolj ur, da bi vse pripravili za naprej. Pazite, da ne boste vaše tesnobe prenašali na druge. Če boste prijazni do njih, vam bodo pomagali.

Dvojčka

Pred samskimi je odličen dan. Če ste v prejšnjih dneh pogrešali nežnost, romantiko ali priložnosti za sklenitev novega razmerja, boste to v teh dneh skoraj zagotovo našli. Vezani se boste soočali z napornimi nalogami, ki pa jih boste rešili brez večjih težav, saj boste točno vedeli, kaj morate storiti.

Rak

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v svoje sposobnosti. Ne bodite preveč depresivni. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj pri vaši karieri ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a se bo vse rešilo.

Lev

Pred vami je konstruktiven in pester dan, v katerem boste lahko povsem spremenili potek dogodkov, v kolikor boste le dovzetni za spremembe, ki se bodo nakazovale. Nikar si ne zapirajte vrat, saj bi s tem povsem brez potrebe povzročil zastoj. Četudi vam nekaj ne bo všeč, boste hitro prepoznali prednosti.

Devica

Pred vami so zagotovo novi podvigi v ekonomskem pogledu. Ne držite se le preverjenega. Čas bo pravi za tveganje. Obstaja verjetnost, da se boste v prihodnosti lahko odpravili na službeno potovanje. Izkoristite priložnost. Zbližajte se z osebo, ki vam lahko omogoči tisti položaj v službi, ki si ga zaslužite.

Tehtnica

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti in poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve.

Škorpijon

Zvezde bodo na vaši strani. Če ste kdaj sanjali o tem, da bi postali znani in priljubljeni, potem se bliža pravi čas za to. V večernih urah boste dobili zanimiv klic, ki bo lepo zaokrožil že tako prijeten dan. Z denarjem ne bo posebnih težav. Zelo boste praktični, saj veste, da se brez truda ne da veliko narediti.

Strelec

Danes vam bodo težave povzročale finance. Potegnite črto in pripravite dober načrt za prihodnost. Nepremišljeno zapravljanje bi vas lahko vodilo le še do večjih težav, zato danes uredite stvari. Tudi na delovnem mestu stvari ne bodo potekale tako, kot bi morale. Potrudite se, jutri bo lažje.

Kozorog

Današnji dan vam bo zagotovo prinesel srečo. Res je sicer, da vam bodo službene obveznosti vzele ogromno časa, tudi nekaj prostega, toda videti je, da ga boste našli dovolj tudi za ljubezen, zato se potrudite biti dobre volje. Vsekakor boste čustveno zelo odprti in dostopni, v vaši družbi bo lepo.

Vodnar

Postali boste zelo nestrpni, a boste na koncu ta občutek konstruktivno izkoristili. Na tej poti se boste soočili s številnimi težavami. Obračunajte s preteklostjo, z vašimi iluzijami in neuresničenimi željami, četudi bo težko. Obrnite na ljubezenskem področju novo poglavje in z veseljem zrite v prihodnost.

Ribi

Precej boste razburjeni, ljubosumni in nezadovoljni, po drugi strani pa zelo pripravljeni na delo in večje obveznosti. Čutili boste potrebo po umiku v svoj svet, kjer ne rabite nikomur polagati računov o tem, kako se počutite. Tako ali tako pa mislite, da vas nihče ne razume. Bodite previdni, možni so večji denarni izdatki.