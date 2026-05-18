Oven

Današnji dan vas bo popolnoma izčrpal, zato boste zelo utrujeni. Nič vam ne bo prinašalo pravega zadovoljstva. Vsaj nekoliko lažje vam bo popoldne, saj vam bo nekdo pomagal glede financ ali pa vam bo ponudil sodelovanje. Poskrbite za počitek, ne belite si glave z manj pomembnimi podrobnostmi.

Bik

Veliko bolj kot s fizičnim in konkretnim delom boste obremenjeni z razmišljanjem o možnostih. Razmišljali boste o tem, kako bi lahko izboljšali finančno situacijo ali pa si boste zastavili konkretne naloge na poslovnem področju. Zvečer boste dobre volje in zdelo se vam bo, da bi lahko bili uspešni.

Dvojčka

V ospredju bo socializacija in ponovna vzpostavitev vezi s prijatelji in družino, ki jih že dolgo niste videli. Vzemite si nekaj časa in se posvetite tistim v vašem osebnem krogu, ki jih niste videli in slišali že nekaj časa. Oživeli boste tudi duhovno, samski pa boste morda spoznali pravo osebo zase.

Rak

Na uho boste ujeli zaskrbljujoče informacije glede službe, posla ali svojih kariernih načrtov. Lahko se zanesete na to, da je v njih kanček resnice, vendar morate računati tudi s tem, da so trenutno močno prenapihnjene. Pravi čas za ukrepanje bo, ko se situacija razjasni. Za samske bo pravšnji dan za napredek.

Lev

Samski boste danes trpeli zaradi izgubljenih iluzij v ljubezni, ob tem pa bo trpela tudi vaša samopodoba. Bodite previdni pri odločanju, kdo je vaš prijatelj in kdo sovražnik. Vezani pa boste sami sebe prepričevali, da ste srečni, čeprav vam izkušnje kažejo nasprotno. Za določene stvari se boste morali boriti.

Devica

Pričakujete lahko vzpon na lestvici, napredovanje, povišanje ali prehod na novo delovno mesto. To ne bo lahko in brez težav, a v končni uspeh ne bi smeli dvomiti. Prijalo vam bo, ker bo vaš ugled v poslovnem svetu narasel, kar bo pozitivno vplivalo tudi na vašo samozavest.

Tehtnica

Želeli si boste oddiha, vendar vas obveznosti ne bodo izpustile iz primeža. Ko boste že mislili, da ste prosti, vas bo že spet nekdo potreboval. Uspelo vam bo narediti vse in zaradi tega boste izjemno zadovoljni. Vaša čustva bodo relativno stabilna, kljub temu pa pazite na svoje reakcije in besede.

Škorpijon

Potreba po nežnosti in toplini ter spodbudi bo danes na vrhuncu. Hrepeneli boste po pozornosti ljudi, ki jih občudujete in cenite njihove življenjske dosežke. Vzemite si čas za razvajanje in več energije usmerite v to, da se boste obrnili v pravo smer. Potrudite se za uspeh in vsekakor boste nagrajeni.

Strelec

Nimate razlogov za skrbi. Vaša največja sovražnika bosta živčnost in vihravost, predvsem kot posledica vaših prevelikih pričakovanj in težnje po popolnosti. Želeli boste zablesteti, saj imate uspeh že na dosegu roke. Edina ovira na poti do cilja bodo nekateri težki trenutki, ko vas bo zamikalo, da bi kar obupali.

Kozorog

Danes boste izjemno svojeglavi, kar pa na delovnem mestu ni sprejemljivo. Vodilo bi le do nesoglasij, ki pa si jih ne smete več privoščiti. Zato pustite tudi drugim, da izrazijo lastno mnenje. Bodite odprti za predloge in se iz njih skušajte naučiti kaj novega. Samski pazite, da ne boste oddajali napačnih vibracij.

Vodnar

Samski boste razmišljali o svoji preteklosti. Morda se vam bo javil nekdo, ki je zaznamoval vaše preteklo življenje. Vprašajte ga, kakšen je njegov namen in zakaj želi ponovno vzpostaviti stik z vami. Bodite previdni in ga ne spustite prehitro blizu. Vezani boste danes srečni v razmerju, ki ga imate.

Ribi

Današnji dan bo idealen, da se odpravite na neraziskana področja, kjer boste videli, da drugi počnejo enako kot vi. Lahko se odpravite sami ali v družbi, vezani lahko s seboj vzamete partnerja. Če še niste poskusili, potem je sedaj pravi čas, da se odpravite na novo življenjsko dogodivščino.